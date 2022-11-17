قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيواصل الاتصالات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بخصوص تزويد بلاده طائرات مقاتلة من طراز F-16.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأتراك، في ختام مشاركته بقمة زعماء مجموعة الدول العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأفاد أردوغان بأن بايدن أبلغه أنه "المسؤول المطلق في هذا الملف، ويدرك جيداً مدى حساسية هذا الأمر".

وأردف بأن البلدين سيواصلان الاتصالات بخصوص المقاتلات، وأن وزارتي الخارجية والدفاع ستتابعان التطورات من كثب، معرباً عن أمله في حل المسالة بأقرب وقت.

في سياق آخر قال الرئيس التركي: "بايدن قدّم لي الشكر على دورنا في سبيل التوصل إلى اتفاق الحبوب خلال لقائنا في إندونيسيا".

وردّ أردوغان على سؤال عما إن كان سيوصل رسالة من بايدن إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصالهما المرتقب، ومساعي تصدير الحبوب الروسية.

وأجاب الرئيس التركي عن ذلك مبيناً أن نظيره الروسي سبق أن اقترح عليه تصدير الحبوب إلى الدول الإفريقية مجاناً، مثل مالي وجيبوتي والسودان والصومال.

ولفت إلى أنه أبلغ بوتين بدوره أن تركيا أيضاً تريد المساهمة في اقتراح إرسال الحبوب بالمجان، مضيفاً: "لا يمكننا ترك الفقراء من الشعب الإفريقي وحدهم، واتفقنا مع بوتين على هذا الأمر".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تُنقَل الحبوب الروسية إلى تركيا، ثم تُطحَن وتُنقل إلى الدول الفقيرة المذكورة.