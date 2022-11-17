سياسة
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عقب تصرف وزير الخارجية.. ليبيا تستدعي القائم بالأعمال اليوناني في طرابلس
استدعت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية القائم بالأعمال اليوناني يوانيس ستاماتيكوس، رداً على رفض وزير خارجية بلاده النزول من طائرته بطرابلس وعودته على الفور.
عقب تصرف وزير الخارجية.. ليبيا تستدعي القائم بالأعمال اليوناني في طرابلس
ليبيا تستدعي القائم بأعمال أثينا في طرابلس / صورة: AA
17 نوفمبر 2022

استدعت حكومة الوحدة الليبية الخميس القائم بالأعمال اليوناني يوانيس ستاماتيكوس على خلفية إلغاء وزير خارجية بلاده زيارته لطرابلس التي وصل إليها بطائرة وقفل راجعاً.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة للأناضول.

وقال حمودة: "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال اليوناني في طرابلس رداً على رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس النزول من الطائرة في طرابلس اليوم (الخميس)".

ووصف المسؤول الليبي تصرف ديندياس بأنه "إهانة للشعب الليبي".

وأفاد بعدم الإعلان بعدُ "عن خطوات أخرى يتعين اتخاذها بشأن موقف الوزير اليوناني الذي استنكرته الحكومة الليبية".

وفي وقت سابق الخميس استهجنت حكومة الوحدة الليبية "رفض" ديندياس النزول من طائرته فور وصوله إلى طرابلس، وعودته "دون تقديم إيضاحات".

وقالت الخارجية الليبية في بيان: "بناء على طلب منهم (اليونانيين) منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس صباح الخميس".

وتابعت بأن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي (نجلاء المنقوش) كانت في انتظار استقباله، وفق الأعراف الدبلوماسية".

وأضافت الخارجية: "إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات".

وكان من المقرر أن يلتقي ديندياس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، غير أنه غادر دون إتمام أي لقاءات مع الجانب الليبي في زيارته التي كان من المقرر أن تستمر يوماً واحداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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