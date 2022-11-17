تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية من رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو الذي أعرب عن تعازيه بضحايا التفجير الإرهابي في إسطنبول.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس أن نتنياهو هاتف الرئيس أردوغان معزياً بضحايا تفجير إسطنبول.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب عن تمنياته خلال الاتصال أن تكون نتائج الانتخابات في إسرائيل خيراً على البلد والمنطقة.

وأكد أردوغان لنتنياهو أن العلاقات التركية-الإسرائيلية دخلت حقبة جديدة بفضل الإرادة القوية لكلا الجانبين.

وشدد أردوغان لنتنياهو على أن مواصلة العلاقات التركية-الإسرائيلية وفق أسس المصالح المشتركة واحترام الحساسيات وتعزيز العلاقات على أرضية مستدامة سيعود بالنفع المشترك على البلدين.

وشكر الرئيس التركي نتنياهو لاتصاله معرباً عن حزنه إزاء الحادثة التي وقعت في الضفة الغربية قبل يومين.