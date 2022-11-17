سياسة
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نتنياهو يهاتف أردوغان لتقديم التعازي بضحايا تفجير إسطنبول
أفاد بيان عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس أردوغان تلقى اتصالاً من رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو الذي أعرب عن تعازيه بضحايا التفجير الإرهابي في إسطنبول.
نتنياهو يهاتف أردوغان لتقديم التعازي بضحايا تفجير إسطنبول
نتنياهو يهاتف أردوغان لتقديم التعازي بضحايا تفجير إسطنبول / صورة: Getty Images
17 نوفمبر 2022

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية من رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو الذي أعرب عن تعازيه بضحايا التفجير الإرهابي في إسطنبول.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس أن نتنياهو هاتف الرئيس أردوغان معزياً بضحايا تفجير إسطنبول.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب عن تمنياته خلال الاتصال أن تكون نتائج الانتخابات في إسرائيل خيراً على البلد والمنطقة.

وأكد أردوغان لنتنياهو أن العلاقات التركية-الإسرائيلية دخلت حقبة جديدة بفضل الإرادة القوية لكلا الجانبين.

وشدد أردوغان لنتنياهو على أن مواصلة العلاقات التركية-الإسرائيلية وفق أسس المصالح المشتركة واحترام الحساسيات وتعزيز العلاقات على أرضية مستدامة سيعود بالنفع المشترك على البلدين.

وشكر الرئيس التركي نتنياهو لاتصاله معرباً عن حزنه إزاء الحادثة التي وقعت في الضفة الغربية قبل يومين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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