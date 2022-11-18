سياسة
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خلال 9 أشهر.. عائدات السياحة بتركيا ترتفع إلى 35 مليار دولار
ارتفعت عائدات قطاع السياحة في تركيا إلى نحو 35 مليار دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري. وتحتل بذلك المراتب الأولى للبلدان الأكثر جذباً للسياح في العالم.
خلال 9 أشهر.. عائدات السياحة بتركيا ترتفع إلى 35 مليار دولار
عائدات السياحة التركية ترتفع إلى 35 مليار دولار خلال 9 أشهر / صورة: AA
18 نوفمبر 2022

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي الخميس أن عائدات السياحة ارتفعت خلال أول 9 شهور من العام الجاري 68% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت نحو 35 مليار دولار أمريكي.

وأضاف في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة البرلمانية أن معدل إنفاق السائح بلغ 90 دولاراً لليلة الواحدة.

وأشار أرصوي إلى أن وكالة تعريف وتطوير السياحة التركية نظمت حملات ترويج للسياحة في 200 بلد حول العالم، باستخدام وسائل اتصال تقليدية ورقمية من إعلانات في المجلات والصحف وقنوات التلفزة إضافة إلى شركات الترويج وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن عدد المرافق التي تحمل "شهادة منشأة إقامة صديقة للبيئة" في تركيا بلغت 446 منشأة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بلغت عدد أسرة المرافق المذكورة إلى 289 ألفاً و763.

وذكر أن تركيا حلت بالمرتبة السادسة عالمياً كأكثر البلدان جذباً للسياح عام 2019، حسب بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن تركيا ارتفعت إلى المرتبة الرابعة عالمياً كأكثر البلدان استقبالاً للسياح خلال عام 2021، رغم الصعوبات التي تسببت بها جائحة كورونا.

ولفت إلى أن تركيا استقبلت 40.25 مليون سائح خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بزيادة بلغت 87% عن العام الماضي.

وبيّن أن عائدات السياحة حققت نحو 35 مليار دولار خلال 9 أشهر بزيادة بلغت 68% عن الفترة المقابلة من عام 2021.

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى رفع عدد السياح إلى أكثر من 50 مليوناً بنهاية العام الجاري، والعائدات السياحية إلى 44 مليار دولار.

وتعتمد السياحة في تركيا بشكل كبير على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والطبيعية وعلى المنتجعات الشاطئية على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، كما تحولت تركيا مؤخراً إلى وجهة مفضلة للثقافة والسياحة العلاجية.

وتعتبر مدينة إسطنبول واحدة من أهم المواقع السياحية في تركيا والعالم، إذ تضم عدداً كبيراً من مناطق الجذب الرئيسية المستمدة من وضعها التاريخي كعاصمة للإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية، أبرزها مسجدا السلطان أحمد وآيا صوفيا، إضافة إلى قصر طوب قابي وصهريج البازيليك وبرج غلطة وقصر دولمه بهجة.

كما تضم تركيا 18 موقعاً تراثياً مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أشهرها موقع "غوبكلي تبه" الذي يعتبر من أقدم دور العبادة على وجه الأرض ويعود تاريخه إلى العصر الحجري.

وتعتبر تركيا واحدة من أبرز وجهات السياحة الشتوية، إذ تضم 51 مركزاً للتزلج، أبرزها "أولوداغ" في ولاية بورصة القريبة من إسطنبول و"أرجيس" بولاية قيصري و"بالان دوكان" في ولاية أرضروم.

كما تحوي تركيا مناطق وهضاباً طبيعية، لا سيما بمنطقة البحر الأسود، منها هضبة آيدر المميزة بولاية ريزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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