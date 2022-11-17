قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس إن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا بعدما أشار تحقيق أولي إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال بلينكن لصحفيين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك إنه تحدث مجدداً إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق.

لكنه أضاف: "أياً يكن الاستنتاج النهائي فإننا نعرف الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذه الحادثة المأسوية.. إنه روسيا".

وتابع الوزير الأمريكي بأن "ما نراه كل يوم هو أن روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ وتسعى لتدمير بنيتها التحتية الحيوية وتستهدف قدرة أوكرانيا على إبقاء الأضواء مضاءة والحفاظ على الدفء والسماح للبلاد بالعيش والمضي قدماً".

وشدد على أن "أوكرانيا تملك حق الدفاع عن نفسها ونحن ملتزمون دعمها".

وكرر بلينكن أن الولايات المتحدة "لا ترى أي شيء يتعارض مع" الفرضية التي قدمتها وارسو وتفيد بأن هذا الصاروخ في جميع الاحتمالات مصدره الدفاع الأوكراني المضاد للطائرات.

وقال وزير الخارجية الذي تحدث خلال اليوم مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا إن واشنطن "تواصل تقييم الوضع وتبادل المعلومات الجديدة" بشأن الحادث مع كييف.

زيلينسكي: لا أعرف ما حدث

من جهته صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بأنه "لا يعرف ما حدث" في بولندا، بعد تأكيدات سابقة له أن القذيفة "روسية".

وقال زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية: "لا أعرف ما حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي".

وأضاف في تصريحات خلال منتدى اقتصادي نقلها البيان رداً على سؤال عن الحادث: "من المستحيل تأكيد أي شيء محدد اليوم".

وتابع: "فقط بعد التحقيق سيكون من الممكن استخلاص النتائج" بشأن مصدر إطلاق النار.