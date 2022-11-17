قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن اللقاء بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ناقش "قضايا مهمة" في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك في لقاء على قناة "RTVI" الروسية الخميس بشأن تقييمه للعلاقات الروسية الأمريكية.

وأوضح ريابكوف أن الحوار بين البلدين مستمر لكنه غير منهجي، معرباً عن أسفه من أن الولايات المتحدة جمدت صيغاً اتُّفق عليها سابقاً.

وذكر أن الاجتماع بين CIA وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في أنقرة جرى بناءً على طلب واشنطن.

وأضاف أن الاجتماع عقد من قبل الخدمات الخاصة للبلدين ونوقشت خلاله "قضايا حساسة".

يشار أن لقاء مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ونظيره الروسي سيرغي ناريشكين جرى في أنقرة بضيافة جهاز الاستخبارات التركي الاثنين الماضي.

وكان مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض رفض ذكر اسمه قال للأناضول إن قنوات الاتصال مع روسيا "مفتوحة" لا سيما فيما يتعلق "بإدارة المخاطر وتحديداً المتعلقة بخطر حدوث هجوم نووي أو زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".​​​​​​​​​​​​​​