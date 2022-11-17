سياسة
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رفضت ختم الجوازات.. كوستاريكا تلغي مباراة ودية ضد العراق قبل المونديال
ألغيت المباراة الودية المقررة بين العراق والمنتخب الكوستاريكي الخميس بسبب رفض الأخير ختم جوازات الوفد في الحدود العراقية مطالباً الدخول بدون ختم الجواز. واعتبر مسؤولون عراقيون ذلك "استباحة للحدود".
رفضت ختم الجوازات.. كوستاريكا تلغي مباراة ودية ضد العراق قبل المونديال
الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم يقرر إلغاء مباراة ودية ضد العراق لمشكلة إدارية / صورة: AP
17 نوفمبر 2022

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم إلغاء مباراة استعدادية ودية لكأس العالم 2022 كانت مقررة الخميس في العراق ضد المنتخب المضيف، بعد مشكلة إدارية واجهها على الحدود مع الكويت، فيما ندّد نظيره العراقي بتصرفات حاولت استباحة الحدود.

وقالت جينا إسكوبار المتحدثة باسم الاتحاد الكوستاريكي من حافلة على الحدود بين البلدين: "لم يُحترَم اتفاق عدم ختم جوازات السفر، ولهذا السبب تقرر عدم دخول العراق وإلغاء المباراة".

في المقابل أكد مصدر حكومي عراقي أن طائرة خاصة تقل محافظ البصرة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم توجهت إلى الكويت لنقل منتخب كوستاريكا لخوض المباراة التي عاد الاتحاد العراقي ليؤكّد إلغاءها.

وقبل دخوله الأراضي العراقية عبر الحدود الكويتية مساء الأربعاء طالبت السلطات العراقية بختم جوازات أعضاء الوفد الكوستاريكي، فرفض مسؤولوه ذلك الإجراء بحجة وجود اتفاق مسبق مع الجانب العراقي بخصوص دخولهم الأراضي العراقية براً من دون اللجوء إلى ختم الجوازات.

"استباحة الحدود"

وأكد الاتحاد العراقي أن وفد المنتخب الكوستاريكي حاول استباحة الحدود والدخول إلى مدينة البصرة دون تسليم أية بيانات إلى الجانب العراقي ورفضه خوض المباراة الودية، "نودّ أن نبين أن الاتحاد التزم جميع بنود العقد المبرم مع الجانب الكوستاريكي بخصوص إقامة المباراة بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة".

وأضاف البيان الذي لم يتحدث عن تلك البنود: "إلا أن الجانب الكوستاريكي أصر بشكل غريب ومفاجئ على عدم الموافقة على الدخول إلى البصرة بالطرق القانونية المتبعة ومحاولة استباحة الحدود والدخول دون تسليم أية بيانات للجانب العراقي".

وأشار بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى أن "الجانب الكوستاريكي رفض بشكل قاطع خوض المباراة على الرغم من تدخل رئيس الحكومة ومتابعة محافظ البصرة ورئيس الاتحاد والسفير العراقي في الكويت، وبناء على ذلك ألغيت المباراة".

وكان المنتخب الكوستاريكي في الكويت حيث يستعد للنهائيات التي تنطلق الأحد. ويخوض مباراته الأولى الأربعاء أمام إسبانيا في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً ألمانيا واليابان

مصدر:TRT عربي - وكالات
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