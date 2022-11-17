سياسة
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وفاة 21 فلسطينياً بحريق عمارة سكنية شمالي قطاع غزة
توفي 21 فلسطينياً الخميس إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما أعلن الحداد رسمياً على أرواح الضحايا غداً الجمعة.
وفاة 21 فلسطينياً بحريق عمارة سكنية شمالي قطاع غزة
وفاة 21 فلسطينياً في حريق عمارة سكنية شمالي قطاع غزة / صورة: AFP
17 نوفمبر 2022

توفي 21 فلسطينياً الخميس إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما أعلن الحداد رسمياً على أرواح الضحايا غداً الجمعة.

وقال الدفاع المدني بغزة: "جرى انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع".

فيما ذكر مصدر طبي فلسطيني لمراسل وكالة الأناضول أن "الطواقم الطبية والدفاع المدني انتشلت جثث 21 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء في حريق كبير بعمارة سكنية بمعسكر جباليا".

وصرحت وزارة الداخلية بالقطاع في بيان "أن أطقم الدفاع المدني انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا (..) حيث بذلت بمساندة من الشرطة جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده".

وأضافت: "تشير التحقيقات الأولية في الحادث إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

ولفتت إلى أنه "لا تزال قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

وفي وقت سابق قال متحدث داخلية غزة إياد البزم في بيان: "قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في إحدى البنايات السكنية بمعسكر جباليا (..) ووجود عدد من الوفيات والإصابات".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غداً الجمعة يوم حداد وطني على أرواح الضحايا تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ونعى البيان "ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم وأبناء شعبنا الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف أن عباس "وصف ما حدث بالفاجعة الوطنية، ووجَّه كل الجهات المسؤولة لتوفير كل الإمكانيات من أجل مساعدة عائلات الضحايا والتخفيف عنهم".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد الوطني غداً الجمعة على أرواح الضحايا الذين قضوا في معسكر جباليا.

ودعت في بيان لها الفلسطينيين في قطاع غزة "للمشاركة بتشييع جنازات الضحايا التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة".

بدوره قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عبر حسابه على تويتر: "تلقيت ببالغ الأسى والألم نبأ مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة عدد كبير من الجرحى في حريق اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا بغزة".

وأضاف: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين لقوا حتفهم في الحادث، والحكومة والشعب الفلسطيني، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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