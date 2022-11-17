سياسة
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نيمار ممازحاً ميسي قبل المونديال: سأهزمك في النهائي
نقلت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية اليومية عن النجم البرازيلي نيمار قوله إنه يمازح زميله في "باريس سان جيرمان" الأرجنتيني ليونيل ميسي بالقول إنه سيهزمه وسيكون بطل مونديال قطر 2022.
نيمار ممازحاً ميسي قبل المونديال: سأهزمك في النهائي
نيمار لميسي: سأهزمك في النهائي / صورة: AP
17 نوفمبر 2022

مازح النجم البرازيلي نيمار زميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالقول إنه سيهزمه وسيكون بطل مونديال قطر 2022، وفق مقابلة له مع صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية اليومية.

وقال نيمار: "نحن لا نتحدث عن ذلك كثيراً، لكن في بعض الأحيان نتحدث عن إمكانية اللقاء في نصف النهائي أو في النهائي. أقول لميسي إنني سأكون البطل وسأهزمه ونضحك على ذلك".

وكشف النجم البرازيلي أنه "يشعر بحالة جيدة جسدياً"، مضيفاً: "أنا سعيد، وأقضي وقتاً جيداً للغاية في النادي، لذلك أشعر أنني على أتم الاستعداد".

ويصل المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً إلى قطر في حالة جيدة بعد بداية ممتازة للموسم مع النادي الباريسي، إذ سجل حتى الآن هذا الموسم 13 هدفاً مع 11 تمريرة حاسمة في 19 مباراة بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وأردف البرازيلي: "خلال مسيرتي حققت أشياء لم أتخيلها أبداً. إذا انتهت مسيرتي اليوم سأكون أسعد رجل في العالم".

سيكون نيمار قائد المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات والذي يفتتح مشواره في مونديال قطر الخميس الموافق 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمواجهة صربيا ضمن المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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