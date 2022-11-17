سياسة
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جاوش أوغلو: العالم التركي لن يرضخ للتهديدات ووحدته ليست ضد أي جهة
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن دول العالم التركي لن تخضع للتهديدات والضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية حول عضوية جمهورية شمال قبرص بمنظمة الدول التركية بصفة مراقب.
جاوش أوغلو: العالم التركي لن يرضخ للتهديدات ووحدته ليست ضد أي جهة
جاوش أوغلو: لن نحصل على إذن من أحد بخصوص أن تكون جمهورية شمال قبرص التركية عضواً مراقباً في منظمة ما / صورة: AA
17 نوفمبر 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن العالم التركي لن يخضع للتهديدات على خلفية ضغوط أمريكية وأوروبية على منظمة الدول التركية بشأن عضوية جمهورية شمال قبرص فيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو: "رأينا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسون الضغوط على أعضاء منظمة الدول التركية، بل ويهددونهم، لقد مارسوا ضغوطاً على كل دولة بجدية شديدة وقدموا ملاحظات وكتبوا رسائل".

واستدرك: "لكن يجب ألا ينسوا الآن يوجد عالم تركي لا يرضخ لمثل هذه التهديدات، سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة".

وأضاف :"لن نحصل على إذن من أحد بخصوص أن تكون جمهورية شمال قبرص التركية عضواً مراقباً في منظمة ما".

ودعا جاوش أوغلو الاتحاد الأوروبي للتحلي بالمصداقية، مبيناً أن جمهورية شمال قبرص التركية وافقت على خطة أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان في 2004، وكان الاتحاد وعد برفع القيود عنها في حال وافقت، إلا أنه لم يلتزم ذلك.

وانتقد الولايات المتحدة قائلاً إن "واشنطن ليس لديها الحق في التدخل بشؤون منظمة الدول التركية".

وأردف: "رسالتنا إلى الولايات المتحدة لقد أحدثتم خللاً في التوازن بالعلاقات التركية-اليونانية، وفي قبرص أيضاً، وضاع معياركم، كونوا متوازنين وإذا كنتم تتحدثون عن القانون الدولي، فانظروا إلى انتهاكات اليونان والقبارصة الروم أولاً".

وأوضح أن "وحدة العالم التركي مهمة لاستقرار المنطقة، وللسلام، كفوا عن التهديدات، تعالوا لنتعاون، دعونا نتخذ خطوات من أجل أن يستفيد الجميع".

وشدد على أن التهديدات لن يكون لها تأثير على العالم التركي، مضيفاً: "لقد جرى اتخاذ خطوات ضرورية، هذه بداية وسيأتي المزيد خطوة بخطوة إن شاء الله".

والأسبوع الماضي رحبت الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية بعضوية جمهورية شمال قبرص في المنظمة بصفة مراقب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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