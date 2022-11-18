على بعد أيام قليلة من انطلاق نخسته في قطر، ولاثنتين وعشرين دورة، ظل المونديال أبرز مسابقة لكرة القدم في العالم، والشاهد على تحولاته وتغيُّر خريطته. هكذا شملت نسخه السابقة منتخبات لم يعد لها وجود اليوم، رغم أن بعضها صاغ أكثر لحظاته حماسةً كروية، نستعرض لكم سبعاً منها.

الاتحاد السوفييتي

يُعَدّ منتخب الاتحاد السوفييتي، إحدى أكثر الدول المختفية مشارَكةً في المونديال، منذ أول مرة تَأهَّل فيها لنسخة 1958 التي أقيمت في السويد، وشارك في ست مناسبات أخرى: 1962 و1966 و1970 و1982 و1986، وكان آخر مونديال له بإيطاليا عام 1990.

وكان أفضل إنجاز للمنتخب السوفييتي هو المركز الرابع في مونديال 1966، بعد هزيمته أمام ألمانيا الغربية في نصف النهائي بهدفين لهدف. اليوم يخلف المنتخب السوفييتي 16 منتخباً منفصلاً: روسيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وجورجيا وأذربيجان وأوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

تشيكوسلوفاكيا

ومن أبرز المنتخبات التي اختفت، من كرة القدم والمونديال، المنتخب التشيكوسلوفاكي، إذ نجح في التأهل لثماني دورات كأس عالم، أولاها كانت دورة 1934 بإيطاليا، وآخر مشاركة له كانت أيضاً في إيطاليا 1990.

ونجح منتخب تشيكوسلوفاكيا في الوصول إلى نهائيين، الأول في مونديال إيطاليا 1934 والثاني في مونديال الشيلي 1962، لكنه اكتفى في المرتين بمركز الوصيف. وفي ظهورهم الأخير في كأس العالم عام 1990، وصل التشيكوسلوفاكيون إلى ربع النهائي، قبل أن ينهزموا أمام ألمانيا الغربية. واليوم يمثّل منتخب تشيكوسلوفاكيا منتخبان اثنان: التشيك وسلوفاكيا.

ألمانيا الغربية والشرقية

وكان لـ"المانشافت" الألماني قبل سقوط جدار برلين نسختان، واحدة غربية والأخرى شرقية. وانطلقت مشاركات ألمانيا الغربية من نسخة 1934، وتوالت بعدها 11 مرة، وكان آخرها سنة 1990، فيما تأهل منتخب ألمانيا الشرقية مرة واحدة للمونديال، كانت في دورة ألمانيا الغربية 1974.

وكان منتخب ألمانيا الغربية أقوى المنتخبات التي اختفت من المونديال، إذ نجح في حصد ثلاث كؤوس، في سنوات 1954 و1974 و1990، كما حلّ في مركز الوصيف في مناسبتين، عكس نظيره منتخب ألمانيا الشرقية الذي كان أفضل إنجاز مونديالي حقّقه هو المرور إلى الدور الثاني في النسخة الوحيدة التي تَأهَّل لها. وبعدها تَوحَّد البلدان فأصبح المنتخبان منتخب ألمانيا.

يوغوسلافيا

كان أول ظهور لمنتخب يوغوسلافيا في أول نسخة للمونديال سنة 1930، بعدها شارك في ست نسخ أخرى: سنوات 1950 و1954 و1958 و1962 و1974 و1982، قبل أن تكون آخر مشاركة له في إيطاليا 1990، ويختفي بعدها إثر تَفكُّك البلاد إلى سبع دول جديدة.

ويُعَدّ أفضل إنجاز مونديالي للمنتخب اليوغوسلافي هو وصوله إلى المربع الذهبي في مناسبتين: سنة 1930 و1962. وبعد مونديال 1990 تَفكَّك فخلفته منتخبات كل من صربيا ومونتينيغرو وكرواتيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وسلوفينيا.

زائير

في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وإثر استحواذ الديكتاتور العسكري مبوتو سيسي سيكو بالقوة على الحكم في جمهورية الكونغو، المستعمرة البلجيكية السابقة، حوّل اسم البلاد إلى زائير، التي سيتأهل منتخبها لمونديال 1974، ليصبح أول منتخب من إفريقيا جنوب الصحراء يشارك في المسابقة.

كان أفضل إنجاز مونديالي لزائير هو التأهل للمونديال، وبعد سنة 1997 تَحوَّل المنتخب إلى منتخب الكونغو الديموقراطية.

الهند الشرقية الهولندية

إبان الاستعمار الهولندي لإندونيسيا، الذي دام لقرابة قرن ونصف، كانت البلاد تشارك في المسابقات الرياضية الدولية باسم "جزر الهند الشرقية الهولندية". ونجح منتخب جزر الهند الشرقية الهولندية في المشاركة في مونديال 1938، وكانت تلك أول وآخر مشاركة له في المسابقة، قبل أن تستقلّ البلاد سنة 1949، ويتحول إلى منتخب إندونيسيا.