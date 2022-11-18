بدأت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، الجمعة، على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصُل عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية.

وهذا أول اجتماع حضوري منذ عام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ21 الذين يُفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت.

وتهيمن على برنامجهم العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا الذي تستنكره دول الجنوب من دون أن تذهب إلى حد إدانة الهجوم الروسي، ومسائل الاستقرار الإقليمي في ظل عمليات الإطلاق الصاروخية من جانب كوريا الشمالية فضلاً عن النزاعات المتكررة في بحر الصين الجنوبي والشرقي.

وقبل بدء القمة مباشرة، أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً آخر يبدو أنه سقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، وفقاً لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وكان كيشيدا أثار، الخميس، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "مخاوفه الجدية" بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي، حيث تشكو طوكيو بانتظام من نشاط بكين حول جزر سينكاكو.

وشدد الزعيم الصيني من جهته على أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ "ليست حديقة لأحد"، في تصريحات مكتوبة أدلى بها خلال قمة اقتصادية على هامش مؤتمر أبيك، في إشارة مستترة إلى الولايات المتحدة.

في بانكوك، حيث يتواصل الماراثون الدبلوماسي الذي بدأ مع مجموعة العشرين، يتصدر شي جين بينغ المشهد في غياب نظيره الأمريكي جو بايدن الذي بقي في واشنطن لحضور زفاف حفيدته وتُمثّله نائبة الرئيس كامالا هاريس.

عند بدء الحوار، تحدث رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا عن المناخ، قائلاً "يجب أن نتعاون للحد من آثار (تغير المناخ) وحماية عالمنا. لا يمكننا أن نحيا مثل ما كنا نعيش في الماضي".

ماكرون: حرب أوكرانيا مشكلتكم أيضاً

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إلى الانضمام إلى "الإجماع المتزايد" ضد الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن هذا النزاع هو "مشكلتهم" هم أيضاً.

وقال ماكرون إن "الأولوية الأولى لفرنسا هي المساهمة في السلام في أوكرانيا ومحاولة التوصل إلى ديناميكية عالمية للضغط على روسيا".

وقال إنه ينوي "العمل بشكل وثيق جداً مع الصين والهند والمنطقة بأسرها والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لتحقيق توافق متزايد"، مضيفاً "هذه الحرب هي مشكلتكم أيضاً".