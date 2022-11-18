سياسة
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"إسطنبول مركز نجاح دبلوماسي".. غوتيريش يشكر أردوغان على تمديد اتفاق الحبوب
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه لولا كرم تركيا ورئيسها أردوغان ما كانت مبادرة "ممر الحبوب" عبر البحر الأسود لتولد. وشكر تركيا ورئيسها على تمديد الاتفاقية، مشيراً إلى أن "إسطنبول لا تزال مركز نجاح دبلوماسي استثنائي".
"إسطنبول مركز نجاح دبلوماسي".. غوتيريش يشكر أردوغان على تمديد اتفاق الحبوب
أمين الأمم المتحدة: لا تزال إسطنبول مركز نجاح دبلوماسي استثنائي / صورة: AP
18 نوفمبر 2022

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شكره لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على جهود تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، مؤكداً أن إسطنبول "لا تزال مركز نجاح دبلوماسي استثنائي"

وقال غوتيريش في تغريدة، الخميس: "لولا كرمهم والتزامهم لما كانت هذه المبادرة لتولد".

وتابع: "لا تزال إسطنبول مركز نجاح دبلوماسي استثنائي".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بتمديد الاتفاقية لمدة 120 يوماً إضافية.

نشكر تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على جهود تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، لولا كرمهم والتزامهم لما كانت هذه المبادرة لتولد

- الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود 120 يوماً اعتباراً من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.​​​​​​​

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة مواني أوكرانية على البحر الأسود، والتي توقفت في فبراير/شباط من العام الجاري على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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