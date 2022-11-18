سياسة
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وصف العالم بالغابة وأمريكا والصين بالفيلة.. ماكرون يعبّر عن رفضه "للمواجهة"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بانكوك حيث تعقد قمة قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك): "نحن لا نؤمن بالهيمنة والمواجهة. نؤمن بالاستقرار ونؤمن بالابتكار"، واصفاً العالم بغابة بها فيلان كبيران في حالة توتر متزايد.
وصف العالم بالغابة وأمريكا والصين بالفيلة.. ماكرون يعبّر عن رفضه "للمواجهة"
ماكرون في قمة آسيا والمحيط الهادئ: لا "للهيمنة" ولا "للمواجهة" / صورة: AFP
18 نوفمبر 2022

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى رفض "الهيمنة" و"المواجهة" وشدد على "الاستقرار" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ماكرون من بانكوك حيث تُعقد قمة قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك): "نحن لا نؤمن بالهيمنة والمواجهة. نؤمن بالاستقرار ونؤمن بالابتكار".

ورأى ماكرون أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد منافسة متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، يجب أن تعتمد على القوى الإقليمية، بما فيها فرنسا، لضمان هذا التوازن.

وقال: "نحن في الغابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد. وإذا زادت حدة توترهما، فسيبدآن محاربة أحدهما الآخر، وهذا سيكون مشكلة كبيرة لبقية الغابة".

وأضاف وسط ضحك الحضور: "سنحتاج إلى تعاون العديد من الحيوانات الأخرى... النمور، القرود... إلخ".

ويعتبر إيمانويل ماكرون المنطقة الشاسعة الممتدة من سواحل شرق إفريقيا إلى السواحل الغربية لأمريكا أولوية استراتيجية. ولفرنسا عدد من المناطق والمجالات البحرية فيها.

ويقع الجزء الأكبر من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا وهي الثانية في العالم، في هذا القطاع، حول سبع أراض تمتد من ريونيون إلى كاليدونيا الجديدة وتاهيتي، يعيش فيها 1,65 مليون نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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