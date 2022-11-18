أعلنت منظمة التجارة الخارجية اليابانية إلغاء منتدى أعمال للحكومتين اليابانية والسعودية وقادة الأعمال كان من المقرر عقده في طوكيو الاثنين المقبل، بعد أن ألغى الوفد السعودي زيارته.

وذكر مسؤول في المنظمة، التي كانت مسؤولة عن تنظيم الحدث، أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كان ضمن الوفد الذي كان من المقرر أن يشارك في المنتدى، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين "لم يتقرر شيء بخصوص زيارة ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان إلى اليابان".

وأضاف "العلاقات اليابانية مع السعودية شديدة الأهمية، نظراً إلى أنها شريك استراتيجي مهم. من المهم إجراء زيارات رفيعة المستوى بين اليابان والسعودية في المستقبل القريب".

وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك الخميس، وتعهد بتقوية العلاقات في مجالات الطاقة والدفاع والتشييد. وأبرمت السعودية اتفاقات استثمار بلغت قيمتها 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية خلال الزيارة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ابن سلمان وصل إلى تايلاند في زيارة رسمية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي انطلقت اليوم الجمعة.