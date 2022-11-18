أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" تعرض قاعدة لقوات التحالف الدولي شمالي شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

وجاء في بيان للقيادة نشرته على حسابها في تويتر، أنه "مساء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حوالي الساعة 09:32 مساء بالتوقيت السوري (18:32 تغ)، استهدفت صواريخ قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء (حقل العمر النفطي ) شمال شرقي سوريا".

وأوضح البيان أن "الهجوم لم يسفر عن إصابات بشرية ولا أضرار في القاعدة ومقتنيات التحالف ".

وتابع أن "القوات الأمريكية في شمالي شرقي سوريا تحقق في الحادثة".

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة الكولونيل جو بوكينو، قوله إن "الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتقوض استقرار وأمن سوريا والمنطقة".

وسبق أن تعرضت قواعد للتحالف الدولي في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجمات صاروخية أطلقت من مناطق تسيطر عليها المجموعات التابعة لإيران في المحافظة، قوبل غالباً بقصف مماثل أو بقصف جوي من قوات التحالف على نقاط تلك المجموعات.