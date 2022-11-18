سياسة
2 دقيقة قراءة
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا
استهدفت صواريخ قاعدةً لقوات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا، حسبما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي. ولم يسفر الهجوم عن إصابات بشرية ولا أضرار في القاعدة ومقتنيات التحالف.
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يعلن تعرض قاعدة للتحالف لهجوم صاروخي شرقي سوريا  صورة: AA / AA
18 نوفمبر 2022

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" تعرض قاعدة لقوات التحالف الدولي شمالي شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

وجاء في بيان للقيادة نشرته على حسابها في تويتر، أنه "مساء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حوالي الساعة 09:32 مساء بالتوقيت السوري (18:32 تغ)، استهدفت صواريخ قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء (حقل العمر النفطي ) شمال شرقي سوريا".

وأوضح البيان أن "الهجوم لم يسفر عن إصابات بشرية ولا أضرار في القاعدة ومقتنيات التحالف ".

وتابع أن "القوات الأمريكية في شمالي شرقي سوريا تحقق في الحادثة".

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة الكولونيل جو بوكينو، قوله إن "الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتقوض استقرار وأمن سوريا والمنطقة".

وسبق أن تعرضت قواعد للتحالف الدولي في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجمات صاروخية أطلقت من مناطق تسيطر عليها المجموعات التابعة لإيران في المحافظة، قوبل غالباً بقصف مماثل أو بقصف جوي من قوات التحالف على نقاط تلك المجموعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us