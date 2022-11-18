سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا توقف مساعداتها التنموية لمالي على خلفية مزاعم علاقاتها مع "فاغنر"
وقفت باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر من إنهاء سحب قواتها من البلاد على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية، فيما حذرت جمعيات الإغاثة من تداعيات ذلك على جهود تخفيف حدة الفقر لملايين الناس.
فرنسا توقف مساعداتها التنموية لمالي على خلفية مزاعم علاقاتها مع "فاغنر"
فرنسا توقف مساعداتها التنموية لمالي على خلفية علاقات باماكو مع مجموعة فاغنر الروسية / صورة: AFP
18 نوفمبر 2022

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وقف باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر من إنهاء سحب قواتها من البلاد، على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية.

وقال مصدر في الوزارة الخميس: "بالنظر إلى سلوك رئيس المجلس العسكري وتحالفه مع مرتزقة فاغنر الروس، فقد علّقنا مساعداتنا التنموية العامة لمالي".

لكن المصدر أشار إلى أن فرنسا ستُبقي مساعداتها الإنسانية وتمويل "منظمات المجتمع المدني".

وتوترت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ الانقلاب العسكري قبل عامين، مع ابتعاد المجلس العسكري الجديد بقيادة أسيمي غويتا عن باريس لصالح تعميق علاقاته مع روسيا، على الرغم من نفي حكومته التعاقد مع فاغنر.

وردّت فرنسا هذا العام بسحب قواتها من عملية برخان المخصصة لدعم خمس دول في منطقة الساحل ضد جماعات مسلحة، وأعلنت منذ ذلك الحين مراجعة استراتيجية لوجودها العسكري في غرب إفريقيا.

وقدّمت وكالة تمويل التنمية الفرنسية منحاً لمالي بنحو 310 مليارات فرنك إفريقي (488 مليون دولار) بين يناير/كانون الثاني 2013 وسبتمبر/أيلول 2017، وفقاً للأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لسفارة مالي لدى فرنسا.

وحذّرت جمعيات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية من أن خفض التمويل قد تكون له آثار مدمرة على الجهود المبذولة لتخفيف حدة الفقر لملايين الناس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us