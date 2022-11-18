سياسة
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أردوغان  لبوتين: إطالة أمد الحرب سيزيد المخاطر ويجب إحياء المفاوضات
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد فيه أن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا سيزيد من المخاطر، لذلك يجب إحياء المحادثات الدبلوماسية.
أردوغان  لبوتين: إطالة أمد الحرب سيزيد المخاطر ويجب إحياء المفاوضات
أردوغان يتباحث هاتفياً مع بوتين ويحذر من إطالة أمد الحرب - أرشيفية / صورة: AA
18 نوفمبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا سيزيد من المخاطر، لذلك يجب إحياء المحادثات الدبلوماسية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، أن أردوغان وبوتين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها تطورات ممر الحبوب.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد لبوتين أن إطالة أمد الحرب الروسية-الأوكرانية سيزيد من المخاطر لذلك يجب إحياء المحادثات الدبلوماسية.

وعلى صعيد متصل، قال أردوغان إن "اجتماع رئيسَي المخابرات الروسية والأمريكية في تركيا لعب دوراً محورياً في الحدّ من التصعيد المنفلت على الأرض".

ورحب الرئيس التركي بمقترح نظيره الروسي إنشاء مركز عالمي للغاز الطبيعي في تركيا.

وحول المقترح قال أردوغان: "الفرق المعنية ستجري دراسات فنية وقانونية وتجارية للوصول إلى الأهداف المشتركة بأسرع وقت".

وأعرب عن شكره لبوتين على موقفه البنّاء بتمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بشحن الحبوب عبر الممر المائي في البحر الأسود لمدة 120 يوماً.

كما شكر الرئيس أردوغان نظيره الروسي على تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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