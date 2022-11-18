سياسة
2 دقيقة قراءة
متحدث باسم الشبكة: قنوات "بي إن سبورتس" تنقل 22 مباراة دون تشفير بالمونديال
قال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بي إن سبورتس"، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي: "سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور".
متحدث باسم الشبكة: قنوات "بي إن سبورتس" تنقل 22 مباراة دون تشفير بالمونديال
بي إن سبورتس تعلن نقل 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / صورة: AFP
18 نوفمبر 2022

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية أنها ستنقل 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد، حسب ما ذكر متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة.

وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي: "سنبثّ 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور".

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

وبذلك ستبثّ 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.

وكانت الشبكة قد أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us