شارك آلاف بقطاع غزة ظهر الجمعة في تشييع جثامين 22 فلسطينياً لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في بناية سكنية شمالي القطاع.

وانطلق موكب التشييع بعد صلاة الجمعة من مسجد "الخلفاء الراشدين" بمخيم جباليا للاجئين بمشاركة شخصيات حكومية وفصائلية ومجتمعية وحشد كبير من المواطنين.

​​​​​​​ويعاني سكان قطاع غزة المتخطي عددهم مليونَي نسمة أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006.

وفي القدس والضفة الغربية أدى المصلون في المسجد الأقصى وعدد من مساجد الضفة صلاة الغائب على أرواح الضحايا، حسب مراسل الأناضول.

ومساء الخميس أعلنت وزارة الداخلية في غزة تشكيل لجنة تحقيق في حريق البناية السكنية، ما أدى إلى مصرع 21 فلسطينياً (ارتفع العدد عقبها إلى 22 وفق مصادر طبية).

وقال متحدث وزارة الداخلية إياد البزم في مؤتمر صحفي: "نعلن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحريق الذي اندلع ببناية سكنية شمالي غزة والوقوف على ملابساته كافة".