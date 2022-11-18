سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | آلاف يشيعون جثامين 22 شخصاً قضوا بحريق في مبنى سكني بقطاع غزة
آلاف يشاركون بتشييع جثامين 22 فلسطينياً لقوا حتفهم في حريق اندلع ببناية سكنية شمالي غزة. كذلك أدى المصلون بالمسجد الأقصى وبعض مساجد الضفة صلاة الغائب على الضحايا.
شاهد | آلاف يشيعون جثامين 22 شخصاً قضوا بحريق في مبنى سكني بقطاع غزة
أعلنت وزارة الداخلية في غزة مساء الخميس تشكيل لجنة تحقيق في حريق البناية السكنية / صورة: AA
18 نوفمبر 2022

شارك آلاف بقطاع غزة ظهر الجمعة في تشييع جثامين 22 فلسطينياً لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في بناية سكنية شمالي القطاع.

وانطلق موكب التشييع بعد صلاة الجمعة من مسجد "الخلفاء الراشدين" بمخيم جباليا للاجئين بمشاركة شخصيات حكومية وفصائلية ومجتمعية وحشد كبير من المواطنين.

​​​​​​​ويعاني سكان قطاع غزة المتخطي عددهم مليونَي نسمة أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006.

وفي القدس والضفة الغربية أدى المصلون في المسجد الأقصى وعدد من مساجد الضفة صلاة الغائب على أرواح الضحايا، حسب مراسل الأناضول.

ومساء الخميس أعلنت وزارة الداخلية في غزة تشكيل لجنة تحقيق في حريق البناية السكنية، ما أدى إلى مصرع 21 فلسطينياً (ارتفع العدد عقبها إلى 22 وفق مصادر طبية).

وقال متحدث وزارة الداخلية إياد البزم في مؤتمر صحفي: "نعلن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحريق الذي اندلع ببناية سكنية شمالي غزة والوقوف على ملابساته كافة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us