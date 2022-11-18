انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الطريقة التي غطت فيها وسائل إعلام أجنبية أخبار التفجير الإرهابي في إسطنبول وتناوله من زاوية سياحية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب وضعه زهوراً الجمعة، على موقع التفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، تكريماً للضحايا.

وتطرق وزير الخارجية التركي إلى طريقة تغطية بعض وسائل الإعلام للتفجير، ومنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

واستنكر جاوش أوغلو تناول وسائل إعلام، ما دامت تتحدث عن حقوق الإنسان، التفجير فقط من زاوية السياحة.

وأضاف: "فليقل هؤلاء ما يشاؤون وليواصلوا دعم التنظيمات الإرهابية ويمدوها بالسلاح ويقدموا التدريب لها، سنواصل نحن سحق الإرهابيين".