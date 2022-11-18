سياسة
1 دقيقة قراءة
"ليواصلوا دعم الإرهاب".. جاوش أوغلو ينتقد تناول إعلام أجنبي هجوم إسطنبول
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يندد بالطريقة التي غطت بها وسائل إعلام أجنبية أخبار التفجير الإرهابي في إسطنبول، وتناوله من زاوية سياحية. وأضاف في أثناء زيارته موقع التفجير: "فليقل هؤلاء ما يشاؤون وليواصلوا دعم التنظيمات الإرهابية".
"ليواصلوا دعم الإرهاب".. جاوش أوغلو ينتقد تناول إعلام أجنبي هجوم إسطنبول
تطرق وزير الخارجية التركي إلى طريقة تغطية بعض وسائل الإعلام للتفجير ومنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية / صورة: AA
18 نوفمبر 2022

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الطريقة التي غطت فيها وسائل إعلام أجنبية أخبار التفجير الإرهابي في إسطنبول وتناوله من زاوية سياحية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب وضعه زهوراً الجمعة، على موقع التفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، تكريماً للضحايا.

وتطرق وزير الخارجية التركي إلى طريقة تغطية بعض وسائل الإعلام للتفجير، ومنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

واستنكر جاوش أوغلو تناول وسائل إعلام، ما دامت تتحدث عن حقوق الإنسان، التفجير فقط من زاوية السياحة.

وأضاف: "فليقل هؤلاء ما يشاؤون وليواصلوا دعم التنظيمات الإرهابية ويمدوها بالسلاح ويقدموا التدريب لها، سنواصل نحن سحق الإرهابيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us