جرت الخميس أعمال تركيب مرآة بقطر 4 أمتار خاصة بتلسكوب "مرصد شرق الأناضول" (DAG)، الذي بدأ بناؤه عام 2012، ويقع على تلال كوناكلي كاراكايا بولاية أرضروم شرقي الأناضول على ارتفاع 3170 متراً، وعند اكتماله سيكون أكبر تلسكوب بتركيا والأفضل بفئته عالمياً، والثالث على قائمة أعلى مراصد العالم.

فيما جرى الانتهاء من معظم أعمال البناء في المنطقة التي لا يمكن أن تعمل إلا لمدة 5 أشهر في السنة بسبب الظروف المناخية القاسية في المنطقة. وعند تدشينه سيكون المرصد الأكثر تقدماً في تركيا، ومن شأنه أن يقود مسيرة تركيا في علم الفضاء والفلك في المستقبل القريب.

من جهته صرح رئيس وكالة الفضاء التركية (TUA) سيردار حسين يلدريم في وقت سابق للأناضول بأن "تلسكوب مرصد شرق الأناضول "داج" أحد الأهداف المهمة لبرنامج الفضاء الوطني، الذي بعد اكتمال تركيب المرآة سيبدأ في استقبال الضوء، وسيكون له رأي في الملاحظات الفلكية".

الأكبر في تركيا

حل أكبر تلسكوب بصري وأشعة تحت الحمراء في تركيا، الذي صُمم محلياً وصُنع في بلجيكا وإيطاليا، على جدول الأعمال في البرنامج الوطني لترويج الفضاء الذي طرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن مشاريع رؤية تركيا لعام 2023.

وفي معرض التعبير عن أهمية خطوة مثل بناء "مرصد شرق الأناضول" قال أردوغان إنه عند اكتمال المنشأة، سيجري تشغيل أكبر تلسكوب بصري وأول تلسكوب يعمل بالأشعة تحت الحمراء في تركيا بقطر 4 أمتار.

ومشيراً إلى أن تلسكوب مرصد شرق الأناضول بقطر مرآة يبلغ 4 أمتار سيأخذ لقب أكبر تلسكوب في تركيا من تلسكوب بقطر مرآة يبلغ 1.5 متر في مرصد توبيتاك الوطني (TUG) في أنطاليا-ساكليكنت، قال يلدريم إن بناء وتركيب "داج" الذي يخضع لرعاية الرئاسة تتولاه جامعة أتاتورك. وذكر أيضاً أن قدرة تركيا على الرصد ستزداد أكثر بمجرد أن تصبح جاهزة للعمل.

من جانبه أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك الذي زار مرصد شرق الأناضول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أن "داج" ستكون واحدة من مراكز المراقبة الفضائية المهمة ليس فقط في تركيا ولكن أيضاً في المنطقة وحتى في العالم.

الأفضل في العالم في فئته

يعد تلسكوب "داج" الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، أكبر مشروع واستثمار في تركيا في علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء، وسيكون أفضل بكثير من التلسكوبات من عياره، وذلك بفضل تقنياته المتقدمة. يوجد كثير من الجهد لضمان احتواء المعدات البصرية والإلكترونية للتلسكوب على أحدث التقنيات. إحدى هذه التقنيات هي نظام البصريات التكيفية (البصريات التكيفية/AO) للمراصد الكبيرة المنتجة اليوم. بفضل AO سيكون التلسكوب أقل تأثراً بالتأثير المزعج للغلاف الجوي وسيوفر صوراً أوضح.

ميزة أخرى مهمة لـ"داج" هي الموقع: لا يوجد تلسكوب آخر بهذا الحجم بالقرب من خط الطول والعرض هذا. التلسكوبات الكبيرة الأخرى على بعد 8-12 ساعة. باستخدام هذه الميزة يملأ "داج" فجوة خط الطول في نصف الكرة الشمالي.

فتح نافذة جديدة لعلم الفلك التركي

يعتبر التلسكوب الذي يستعد لتلقي الضوء بعد الانتهاء من الاختبارات التي تلي تركيب المرآة في غضون بضعة أشهر، أحد الأهداف المهمة لبرنامج الفضاء الوطني، خصوصاً وأنه سيصبح حلقة مهمة في سلسلة المراقبة في العالم.

وأكد يلدريم أنه لا يوجد مثل هذا التلسكوب واسع النطاق في المنطقة، وقال: "مع هذا المرفق، سيكون لتركيا رأي في الملاحظات الفلكية". وأضاف: "أنه مع استخدام التلسكوب الراديوي، الذي جرى تضمينه في الخطط، سيصبح موقع تركيا في الأرصاد الفلكية أقوى".

فيما قال أوزغور باشتورك عالم الكواكب الخارجية بجامعة أنقرة: "نحلم باستخدام الأجهزة في (داج). يمكننا التنافس بشكل أفضل في مجالنا باستخدام تلسكوب قطره 4 أمتار". وتابع: "سيكون تلسكوب مرصد شرق الأناضول خالياً من التلوث الضوئي بفضل الليالي الصافية والرطوبة المنخفضة". الأهم من ذلك أن "داج" سيكون قادراً على الاستفادة من متوسط ​​288 ليلة صافية في السنة.