أعلن الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" الجمعة حظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في استادات المونديال ومحيطها، مؤكداً أن هذا القرار اتخذ مع الدولة المستضيفة قطر.

وذكر بيان "فيفا" على موقعه: "إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وFIFA، جرى اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين (FIFA Fan Festival) وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك".

وأضاف البيان: "جرى اتخاذ قرار إزالة منصات بيع البيرة من المنطقة المحيطة باستادات كأس العالم FIFA قطر 2022، دون أن يؤثر هذا القرار على بيع منتَج (Bud Zero) الذي سيبقى متوافراً في كل استادات البطولة".

وحسب البيان: "ستستمر الدولة المستضيفة قطر وFIFA بالعمل لضمان أن تكون الاستادات والمناطق المتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر المتعة وتتسم باحترام كل الجماهير وتوفر تجربة سارة للجميع".

وأردف: "يُعرب منظمو البطولة عن تقديرهم لتفهم شركة (AB InBev شركة متعددة الجنسيات للمشروبات) ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك من أجل خدمة الجميع خلال كأس العالم FIFA قطر 2022".

وقال موقع بطولة كأس العالم في قائمة استكشف قطر: "لا يمثل الكحول جزءاً من الثقافة المحلية، ولكنّه سيقدّم في المطاعم والبارات والفنادق المرخص لها".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق مونديال قطر 2022 الأحد بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.