سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمن التركي يكشف تفاصيل جديدة بشأن العملية الإرهابية بشارع استقلال
مصادر أمنية تركية تكشف عن تفاصيل جديدة حول العملية التي نفذتها الإرهابية أحلام البشير في شارع استقلال بإسطنبول الأحد الماضي. وتوضح التفاصيل تعامل المشتبه بهم مع تنظيم PYD/YPG الإرهابي.
الأمن التركي يكشف تفاصيل جديدة بشأن العملية الإرهابية بشارع استقلال
ورود وضعها المواطنون الأتراك مكان التفجير في شارع استقلال تخليداً لذكرى ضحايا الهجوم / صورة: AA
18 نوفمبر 2022

كشفت وكالة الأناضول التركية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمنزل الذي بقيت فيه الإرهابية أحلام البشير التي نفذت التفجير بشارع استقلال الأحد الماضي، والمشتبه به الفار بلال حسان، ومكان عملهما الذي يديره فرهاد حبش.

وتبين من تحقيقات مديرية أمن إسطنبول أن شقيق حبش يعمل لصالح تنظيم PYD/YPG وجرى تحييده في عملية للقوات المسلحة التركية.

بعد العملية الإرهابية حققت قوات الأمن التركية مع عمار جركس الذي أوصل المشتبه به الفار بلال حسان إلى ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

ووقفت بعدها شخصاً يدعى حسين غونش، استقبل الفار حسان.

وأشار جركس في إفادته إلى أن المشتبه به الفار حسان كان مشغولاً بهاتفه طوال الطريق لمدة ساعتين من إسطنبول إلى أدرنة.

وتابع: "استقبلنا شخصاً يدعى حمزة، ولكن اسمه الحقيقي حسين غونش. في طريق الذهاب إلى أدرنة اتصل بي شخص اسمه خليل منجه، وقال: توجد امرأة يجب استلامها بشكل فوري وإخفاؤها حتى الثلاثاء. حينها حولته إلى صديقي".

وأضاف: "عند عودتي من أدرنة ذهبت إلى المنزل، وجدت أحمد وعائلته وأمي وأبي وأحلام البشير التي لم أكن قد رأيتها من قبل. وعندما سألت أخي عن الفتاة (البشير) قال إنها المرأة التي تحدث عنها خليل منجه، إنها في وضع صعب، ويجب أن تنتظر حتى الثلاثاء، بعدها أتيتم أنتم (الأمن)".

وأكدت المصادر الأمنية توقيف الأمن التركي حسين غونش.

وحصلت قوات الأمن على وثائق لعقد زواج مزور بين المشتبه به الفار بلال حسان والإرهابية أحلام البشير.

والوثيقة زوّرت على أنها عقد زواج جرى من قبل "المحكمة الشرعية بحلب" وعليها اسما شاهدين.

وتواصل طواقم الأمن التركية تحقيقاتها في العملية الإرهابية.

ووقع التفجير الإرهابي بشارع استقلال الأحد الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81.

والاثنين الماضي أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي.​​​​​​​

وذكر بيان مديرية الأمن أن البشير تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us