سياسة
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أردوغان يشكر زيلينسكي على موقفه البنّاء إزاء تمديد اتفاقية الحبوب
بحث الرئيس التركي مع نظيره الأوكراني آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وممر الحبوب، إذ شكره على موقفه البنّاء إزاء تمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بتصدير الحبوب.
أردوغان يشكر زيلينسكي على موقفه البنّاء إزاء تمديد اتفاقية الحبوب
الرئيس التركي يشكر نظيره الأوكراني على موقفه البناء إزاء تمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بتصدير الحبوب / Others
18 نوفمبر 2022

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقفه البنّاء إزاء تمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بتصدير الحبوب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث الرئيسان آخر التطورات في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وممر الحبوب.

وقال أردوغان لزيلينسكي إنه جرى اكتساب تجارب إيجابية مع اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى، وشمول هذا النهج أيضاً مسار التفاوض لا سيما وقف إطلاق النار، سيصب في مصلحة الجميع.

كما شكر أردوغان نظيره الأوكراني على تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته إسطنبول الأحد الماضي.

وأمس الخميس أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق الحبوب 120 يوماً اعتباراً من السبت المقبل.

وقال أردوغان على تويتر إنه جرى تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوماً اعتباراً من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح أن القرار الذي اتُّخذ من قبل تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا جاء نتيجة مباحثات رباعية استضافتها بلاده.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقَّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة مواني أوكرانية على البحر الأسود، التي توقفت في فبراير/شباط الفائت على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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