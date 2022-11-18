هبطت مروحيات من طراز “AH-1W Super Cobra” و“SH-70 Sea Hawk” لأول مرة على لها متن سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TCG Anadolu، التي من المقرر لها أن تدخل الخدمة بديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكشفت وزارة الدفاع التركية آخر التطورات المتعلقة بسفينة الأناضول TCG Anadolu أكبر سفينة حربية تصنعها تركيا، والتي انطلقت عملية بناؤها في 17 أبريل/نيسان 2016، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في ديسمبر القادم.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع فقد جرى نشر مروحيات “AH-1W Super Cobra” و“SH-70 Sea Hawk” التابعة للقوات البحرية التركية على متن السفينة، بعد أن نجحت في الهبوط عليها للمرة الأولى.

وفيما يتعلق بعملية الهبوط الناجحة قالت وزارة الدفاع التركية في منشور شاركته على تويتر: “هذه صور ستفخر بها أمتنا”. وأضافت: “نتمنى رحلات آمنة ومهمات ناجحة للمركبات الجوية التي ستخدم على متن السفينة“.

والشهر الماضي جرى بنجاح اختبار تحميل وإنزال المدرعات لسفينة الأناضول التركية بعد تحميلها بالنموذج الأولي من دبابة ألتاي المطورة محلياً.

وكان رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أعلن في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أن القوات البحرية تستعد لاستلام سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض "تي جي غي أناضولو-TCG Anadolu" نهاية العام الحالي.

وأجرى دمير السبت جولة تفقدية في ترسانة طوزلا بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل فيها أعمال تصنيع سفينة "تي جي غي أناضولو".

وفي تصريحات أدلى بها دمير خلال جولة تفقدية في ترسانة طوزلا بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل فيها أعمال تصنيع سفينة "تي جي غي أناضولو"، قال: "تي جي غي أناضولو ستكون أكبر سفينة حربية في تركيا، وتوجد 12 دولة فقط في العالم لديها سفن بهذا الحجم".

وأكد أن السفينة الهجومية ستعزز قوة البحرية التركية وأنها ستصبح جزءاً من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وستضيف قوة إلى قوته.

وأوضح أن طول "تي جي غي أناضولو" 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.