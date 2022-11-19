التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس الصيني شي جينبينغ لفترة وجيزة خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك السبت.

ويأتي هذا اللقاء بعد أقلّ من أسبوع على اجتماع بين شي ونظيره الأمريكي جو بايدنعلى هامش محادثات مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسيّة.

وأضاف مسؤول بالبيت الأبيض، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن هاريس شددت على رسالة بايدن ومفادها أنه "يجب أن نُبقي خطوط الاتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة بين بلدَينا بشكل مسؤول".

وحاول بايدن وشي تخفيف التوتر بين القوتين العظميين المتنافستين خلال اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات وجهاً لوجه، وهو كان الأول منذ تولي الرئيس الديموقراطي منصبه.

وأكد بايدن أن حرباً باردة جديدة ليست ضرورية، في وقت شدد شي على أن الصين لا تنوي "تغيير النظام الدولي الحالي".

وفي مؤشر إلى انفراج في العلاقات الثنائية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين في أوائل عام 2023، وهي أول زيارة لمسؤول أمريكي كبير منذ عام 2018.