سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد أيام من لقائه بايدن.. هاريس تلتقي شي وتشدد على أهمية الحوار مع بكين
ذكّرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بأهمّية الحفاظ على قنوات الاتّصال مع بكين، خلال لقاء وجيز جمعها بالرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمّة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، حسب ما أعلن مسؤول أمريكي.
بعد أيام من لقائه بايدن.. هاريس تلتقي شي وتشدد على أهمية الحوار مع بكين
البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأمريكي تلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة أبيك / صورة: AFP
19 نوفمبر 2022

التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس الصيني شي جينبينغ لفترة وجيزة خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك السبت.

ويأتي هذا اللقاء بعد أقلّ من أسبوع على اجتماع بين شي ونظيره الأمريكي جو بايدنعلى هامش محادثات مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسيّة.

وأضاف مسؤول بالبيت الأبيض، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن هاريس شددت على رسالة بايدن ومفادها أنه "يجب أن نُبقي خطوط الاتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة بين بلدَينا بشكل مسؤول".

وحاول بايدن وشي تخفيف التوتر بين القوتين العظميين المتنافستين خلال اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات وجهاً لوجه، وهو كان الأول منذ تولي الرئيس الديموقراطي منصبه.

وأكد بايدن أن حرباً باردة جديدة ليست ضرورية، في وقت شدد شي على أن الصين لا تنوي "تغيير النظام الدولي الحالي".

وفي مؤشر إلى انفراج في العلاقات الثنائية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين في أوائل عام 2023، وهي أول زيارة لمسؤول أمريكي كبير منذ عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us