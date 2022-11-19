سياسة
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كيم جونغ أون يتوعّد باستخدام النووي للرد على التهديدات.. وأول ظهور لابنته
أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون توعّد بأن بيونغ يانغ "ستردّ بحزم وبالأسلحة النووية إذا استمرت الولايات المتحدة في توجيه تهديدات ضد بلاده.
كيم جونغ أون يتوعّد باستخدام النووي للرد على التهديدات.. وأول ظهور لابنته
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته. / صورة: وكالة أنباء كوريا الشمالية / صورة: AFP
19 نوفمبر 2022

توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازماً وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية السبت.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن بيونغ يانغ "ستردّ بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة". وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الجمعة.

منذ أن أعلن كيم في سبتمبر/أيلول الماضي أن كوريا الشمالية كرّست رسمياً سياسة تجعل من وضعها النووي أمراً "لا رجعة فيه"، عززت واشنطن التعاون الأمني الإقليمي، بما في ذلك عبر إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتبحث عن طرق لتعزيز الحماية التي توفرها لسيول وطوكيو.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم انتقد ما أسماه "تدريبات حرب العدوان" وقال إنه إذا استمرت الولايات المتحدة في توجيه تهديدات ضد بلاده، فإن بيونغ يانغ "سترد بحزم على الأسلحة النووية بأسلحة نووية وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة".

وأشارت الوكالة إلى أن كيم حضر عملية الإطلاق الصاروخية "مع ابنته الحبيبة وزوجته". وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية كيم مبتهجاً يسير أمام صاروخ عملاق برفقة فتاة ترتدي سترة وتنتعل حذاءً أحمر.

وقال خبراء إنه من النادر جداً أن تأتي وسائل الإعلام الحكومية على ذكر أولاد كيم، وقد يكون ذلك أول تأكيد رسمي لوجود ابنته.

وذكرت الوكالة أن إطلاق صاروخ هواسونغ -17 من الطراز الجديد الجمعة قد "أثبت بوضوح موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية الرئيسي الجديد".

وأضافت "كيم جونغ أون قال إنه جاء ليؤكد مرة أخرى أن القوى النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية قد وصلت إلى قدرة قصوى جديدة يمكن الاعتماد عليها لاحتواء أي تهديد نووي"، مستخدمةً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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