سياسة
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موسكو تأمل في تبادل للسجناء مع أمريكا.. هل يكون "تاجر الموت" من بينهم؟
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو تأمل في حصول تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة يشمل، بشكل خاص، تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي تحتجزه السلطات الأمريكية.
موسكو تأمل في تبادل للسجناء مع أمريكا.. هل يكون "تاجر الموت" من بينهم؟
الخارجية الروسية: موسكو تأمل في تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة من بينهم فيكتور بوت / صورة: وسائل التواصل
19 نوفمبر 2022

أعلنت روسيا أنها تأمل في حصول تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة يشمل، بشكل خاص، تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي تحتجزه السلطات الأمريكية.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الجمعة كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: "آمل أن لا يكون احتمال (التبادل) خبراً فقط إنما أن يتعزز وأن يحين الوقت الذي نتوصل فيه إلى اتفاق ملموس".

وأضاف أن مفاوضات جرت "بطريقة مهنية" عبر "قناة مكرسة خصيصاً" لذلك.

تأتي هذه التصريحات غداة الإعلان عن نقل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر إلى سجن عقابي روسي.

وحُكم على اللاعبة الأمريكية بالسجن تسع سنوات في أغسطس/آب لحيازتها عبوات سجائر إلكترونية مع كمية صغيرة من زيت القنب في مطار موسكو في فبراير/شباط.

ويندد مؤيدوها بقضية سياسية متهمين السلطات الروسية باحتجازها رهينة في إطار من التوتر بين موسكو وواشنطن، بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وجرت مشاورات منذ عدة أشهر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء يشمل غراينر وأمريكيين آخرين معتقلين لدى موسكو التي تأمل من جهتها في الإفراج عن بوت.

وكان بوت المعروف باسم "تاجر الموت" أوقف في تايلاند في 2008 ويقضي حالياً عقوبة سجن 25 عاماً في الولايات المتحدة. وكانت قصته مصدر وحي لفيلم "Lord of War" الذي يلعب فيه نيكولاس كايج دور تاجر أسلحة.

وانتقدت روسيا عدة مرات الولايات المتحدة لادلائها بتصريحات علنية حول المفاوضات المتعلقة بتبادل سجناء داعية إلى إبقائها سرية.

وقال ريابكوف: "في الوقت الراهن، لم نتوصل إلى عامل مشترك، لكن من المؤكد أن فيكتور بوت من بين الأشخاص المعنيين بالمحادثات، ونأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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