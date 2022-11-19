أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تصدير الكهرباء إلى كينيا بموجب اتفاق مدته 25 عاماً بين البلدين، بعد تسعة أشهر من بدء تشغيل جزء من سد النهضة المثير للجدل.

وكتب السفير الإثيوبي في كينيا باشا ديبيلي على تويتر الجمعة: "هذا مشروع رئيسي يساعد في تحويل العلاقات الدبلوماسية" بين أديس أبابا ونيروبي.

وأكدت هيئة تنظيم الطاقة الكينية أنها بدأت استيراد الكهرباء من إثيوبيا الخميس. ونقلت الصحف المحلية عن المدير العام للهيئة دانيال كيبتو قوله: "سنستورد 300 ميغاوات خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأوضح أن كينيا وقعت اتفاقية لشراء الكهرباء من إثيوبيا لمدة 25 عاماً.

وأكدت شركة الكهرباء الإثيوبية أن خط الكهرباء بين البلدين تبلغ طاقته 2000 ميغاوات وتكلفته 500 مليون دولار.

وأضافت الشركة أن إثيوبيا تبيع بالفعل الكهرباء إلى السودان.

وبدأت أديس أبابا في 20 فبراير/شباط 2022 إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي تواصل تشييده على النيل الأزرق. ويقع السد على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من السودان ويبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً.

ويُقدر أن تبلغ طاقة إنتاج السد 5000 ميغاوات بعد انتهاء بنائه وتشغيله.