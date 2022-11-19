سياسة
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مسؤول أمريكي: لقاء الاستخبارات مع روسيا ركز على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن اللقاء بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وجهاز المخابرات الخارجية الروسية (SVR) في أنقرة، ركّز على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين من أجل تفادي الحسابات الخاطئة.
مسؤول أمريكي: لقاء الاستخبارات مع روسيا ركز على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي. / صورة: Reuters
19 نوفمبر 2022

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن اللقاء بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وجهاز المخابرات الخارجية الروسية (SVR) في أنقرة، ركّز على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين من أجل تفادي الحسابات الخاطئة.

وفي رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده كيربي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أكّد أهمية المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وأن هذا القرار بيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحده.

واستشهد في الوقت نفسه بتصريح سابق لزيلينسكي بأنه: "غير مستعد لذلك في الوقت الذي يستمر فيه القصف الصاروخي الروسي".

وتابع كيربي: "نريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا وخصوصاً في هذا الوقت، لتفادي أي حسابات خاطئة من الناحية الاستراتيجية، بين روسيا والولايات المتحدة، وروسيا والغرب".

وأشار أن اللقاءات السابقة بين مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، وبين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو، وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي مارك ميلي، ونظيره الروسي فاليري غيراسيموف، تصب في هذا الإطار.

ووصف كيربي التهديدات الروسية المتكررة باستخدام الأسلحة النووية بأنها "غير مسؤولة، ومن أجل هذا تولي الولايات المتحدة أهمية كبيرة لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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