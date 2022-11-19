سياسة
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أوكرانيا تستأنف رحلات القطارات بين كييف وخيرسون بعد انسحاب روسيا منها
انطلق أول قطار لنقل الركاب من العاصمة كييف متجهاً إلى خيرسون، وذلك عقب استئناف السلطات الأوكرانية، تسيير رحلات القطارات بين المدينتين، بعد انسحاب الجيش الروسي من الأخيرة مؤخراً.
أوكرانيا تستأنف رحلات القطارات بين كييف وخيرسون بعد انسحاب روسيا منها
استأنفت السلطات الأوكرانية تسيير رحلات القطارات بين كييف ومدينة خيرسون بعد انسحاب الجيش الروسي منها / صورة: AA
19 نوفمبر 2022

استأنفت السلطات الأوكرانية، تسيير رحلات القطارات بين العاصمة كييف ومدينة خيرسون، بعد انسحاب الجيش الروسي منها مؤخراً.

وذكر مراسل الأناضول السبت، أن أول قطار لنقل الركاب انطلق من كييف الجمعة الساعة 22.30 بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يصل خيرسون اليوم.

وأقامت السلطات حفلاً في محطة كييف حضره وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف ونائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.

وفي تصريح للأناضول، أشارت ناتاليا فيدوريتس، التي تعمل كمضيفة في القطار المتجه إلى خيرسون، إلى تعليق خدمات قطارات إلى خيرسون منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط.

وقالت: "هذه أول رحلة قطار إلى خيرسون منذ نحو 9 أشهر" معربة عن سعادتها باستئناف الرحلات.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي دخول قوات بلاده مدينة خيرسون، بعد إعلان القوات الروسية اكتمال انسحابها منها إلى مواقع على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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