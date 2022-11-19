سياسة
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بهدف مشاركتهم الفرحة.. قطر تقيم صالات للاجئين في 8 دول لمتابعة مونديال 2022
أعلنت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر "تطوير أكثرَ من 10 مناطق للمُشجِّعين من اللاجئين والنازحين في ثماني دول مُختلفة، بهدف مُشاركتِهم الفرحة لمُشاهدة بطولة كأس العالم التي تنطلق فعالياتها غداً الأحد".
بهدف مشاركتهم الفرحة.. قطر تقيم صالات للاجئين في 8 دول لمتابعة مونديال 2022
بهدف مشاركتهم الفرحة.. قطر تقيم صالات للاجئين في 8 دول لمتابعة مونديال 2022. / صورة: AA
19 نوفمبر 2022

قالت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، السبت، إن بلادها أقامت صالات لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم، من النازحين واللاجئين في 8 دول مختلفة.

وذكرت الخاطر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إنه "جرى تطوير أكثر من 10 مناطق للمُشجِّعين من اللاجئين والنازحين في ثماني دول مُختلفة، بهدف مُشاركتِهم الفرحة لمُشاهدة بطولة كأس العالم التي تنطلق فعالياتها غداً الأحد".

وأضافت أنه "أقيمت مناطق مُشجعين للنازحين واللاجئين في فلسطين والأردن والسودان والعراق ولبنان واليمن وتركيا وبنغلاديش".

وتابعت: "طالما أكّدت قطر أن الرياضة أداة فعَّالة لتلاقي الشعوب وتعزيز السلام والحوار والمُصالحة".

وأوضحت أن حرصها على إقامة صالات للمُشجعين، "يترجم إيمانها الراسخ بقدرة الرياضة على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، يُحفز التنمية المُستدامة".

وأعربت المسؤولة القطرية، عن مشاطرة بلادها للاجئين والنازحين آلامهم ومُعاناتهم اليومية.

وأكّدت أن قطر تضع الوساطة والدبلوماسية الوقائية في صدارة أولويات سياستها الخارجية، وتعمل بجد مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأمن والسلام.

وذكرت الخاطر، أن "مناطق المُشجعين للاجئين والنازحين تمثل بارقةَ أمل ولحظةً يختطفونها من عمر الزمن، ليشاركونا ونشاركهم فرحة مونديال العرب والمُسلمين والإنسانية جمعاء كأس العالم".

وأشارت إلى أن الدوحة حرصت على أن تتشارك فرحة المونديال مع الشعب الفلسطيني لتأكيد أن قضيته العادلة ستظل دائماً حاضرة في وجداننا.

​​​​​​​وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة غداً الأحد، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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