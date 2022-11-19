سياسة
4 دقيقة قراءة
صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل مثيرة حول دعارة القُصّر وجمعيات حقوقية تحذّر
كشفت صحيفة فرنسية أرقاماً وتفاصيل مثيرة عن دعارة القاصرين في فرنسا. وذكر تقريرها أن أرقام الداخلية الفرنسية تشير إلى أن عدد ملفات متابعة متورطين في دعارة القاصرين ارتفع بنسبة 68% ما بين 2016 و2020.
صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل مثيرة حول دعارة القُصّر وجمعيات حقوقية تحذّر
أرقام الداخلية الفرنسية تشير إلى أن عدد ملفات متابعة متورطين في دعارة القاصرين ارتفعت بـ68% ما بين 2016 و2020 / صورة: GETTY
19 نوفمبر 2022

قال مدير جمعية "لو غولي" (Le Relai) بمدينة ليون الفرنسية، إن جمعيته تنبهت من خلال حوادث انتقام لوجود شبكات دعارة تستهدف القاصرات داخل المأوى الذي تشرف عليه جمعيته.

جاء ذك في تقرير لصحيفة "ميديا بارت" (Mediapart) الفرنسية كشف فيه تفاصيل مثيرة عن دعارة القاصرين في فرنسا، وسلط الضوء على المعاناة الكبيرة التي يعيشها الضحايا بخاصة داخل المآوي العمومية للأطفال.

وقالت الصحيفة إن الأماكن المخصصة لإيواء القاصرين باتت في مرمى شبكات استقطاب القصّر، وبخاصة الفتيات.

ونقلت الصحيفة عن ماثياس كورنو مدير جمعية "لو غولي" (Le Relai) بمدينة ليون، قوله إن جمعيته تنبهت من خلال حوادث انتقام لوجود شبكات دعارة تستهدف القاصرات داخل المأوى الذي تشرف عليه جمعيته.

وذكر كورنو أن عمليات البحث أثبتت وجود نحو 5 قاصرات يمارسن الدعارة داخل المأوى المخصص لاحتضان الفتيات القاصرات اللواتي أجبرتهن الظروف على العيش هناك، وتحدث عن عمليات انتقام تحدث لبعضهن ممن يبلّغن عن الشبكات التي تدير هذه "التجارة".

%68 خلال 4 سنوات

وتشير أرقام وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن عدد ملفات متابعة متورطين في دعارة القاصرين لدى أجهزة الأمن، ارتفعت بـ68% ما بين 2016 و2020، حسب ميديا بارت.

وقالت الصحيفة إن وزير الدولة لشؤون الطفولة السابق أدريان جاكي أطلق في 2021 مبادرة وطنية لمحاربة دعارة القصّر، بتمويل يصل إلى 14 مليون يورو، وستجتمع رئيسة الحكومة إليزابيث بورن هذا الاثنين مع الهيئات المختصة لمتابعة تنفيذ هذا المخطط.

ونقلت ميديا بارت عن مديرة حماية قضائية للشباب، لم تسمّها، قولها إن هناك في الوقت الحاضر حيرة كبرى في التعامل مع الأطفال الضحايا، هل يُوضعون لدى عائلة سلوكها مسيء، أم يوضعون داخل مأوى اجتماعي يتساهل بأمر الدعارة؟ لافتة إلى أن دائرة العنف المحيطة بالضحايا باتت مخيفة.

دور مواقع التواصل في شبكات الدعارة

وعن دور الهواتف الذكية ومواقع التواصل في استفحال هذا النوع من الدعارة، أوردت الصحيفة الفرنسية تصريحاً للمختصة الاجتماعية بينيدكت لافو لوجوندغ، أكدت فيه أن التطور الرقمي أصبح وسيلة مهمة لشبكات الدعارة لاستقطاب وتجنيد عناصر جديدة.

وذكرت الصحيفة أن نسبة كبيرة من الضحايا أُسقِطت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنشط شبكات دعارة القاصرين وتنشر إعلانات تشجّع القاصرات على الانضمام إليها "للشعور بالحرية والاستقلالية". وتشكّل الإناث نحو 95% من دعارة القصّر.

وشرحت المختصة الاجتماعية أن دراسة الملفات أوضحت أن الفتاة القاصرة عندما تسقط في شبكة الدعارة، تحتجز داخل غرفة في فندق أو غيره، ثم يزودها أحد عناصر الشبكة بالأكل وأدوات النظافة وموانع الحمل، وبالخمور والمخدرات، في انتظار وصول الزبائن.

وأكد نشطاء بالجمعيات المتخصصة في هذه الظاهرة الاجتماعية الشائكة، أن درجة العنف التي يتعرض لها الضحايا لا يمكن تصوّرها، وأكدوا أن جهودهم منكبة على توفير مآوٍ خاصة لهن تجعلهن بعيدات عن أعين شبكات الدعارة التي لن تتردد في إعادة إسقاطهن في براثنها من جديد، أو الانتقام منهن لتبليغهن عن الممارسات التي يتعرضن لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us