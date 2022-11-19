ساعدت المُسيّرات المسلحة وغير المسلحة وطائرات الاستطلاع بدون طيار الوحدات الأمنية التركية في تحييد 1631 إرهابياً منذ دخولها الخدمة حتى اليوم.

وفقاً لمعلومات جمعتها الأناضول من عرض ميزانية وزارة الداخلية لعام 2023 ، فإن القوات الأمنية تلاحق الإرهابيين في العمليات الأمنية خطوة بخطوة، بفضل الاستخدام الفعال للطائرات بدون طيار.

وأظهرت المعلومات أن المُسيّرات التركية حلّقت لمدة 42 ألفاً و285 ساعة منذ مطلع العام الجاري وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومنذ مطلع العام الجاري حيّدت المُسيّرات 26 إرهابياً بنيران مباشرة، وساعدت في تحييد 74 إرهابياً آخرين، بالإضافة إلى ذلك جرى تحديد 23 مخبأ أثناء العمليات.

وبدعم من المُسيّرات والطائرات بدون طيار جرى تحييد 1631 إرهابياً منهم 269 إرهابياً حُيدوا بنيران مباشرة من المُسيّرات، كما جرى تحديد موقع 536 مخبأ للإرهابيين.

وحسب المعلومات توجد لدى قوات الأمن 107 طائرات بدون طيار، 52 منها مسلحة، و 3 آلاف و446 طائرة مُسيّرة صغيرة (درون) لدى قوات الشرطة، والدرك، وخفر السواحل التركية، ومن المخطط شراء 306 طائرات بدون طيار صغيرة في المستقبل.