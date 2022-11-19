سياسة
3 دقيقة قراءة
إنفانتينو ينتقد "النفاق الأوروبي" ويؤكد أن قطر ستقدم أفضل نسخة للمونديال
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو إن "قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ". وأكد "ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس".
إنفانتينو ينتقد "النفاق الأوروبي" ويؤكد أن قطر ستقدم أفضل نسخة للمونديال
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو. / صورة: AA
19 نوفمبر 2022

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، السبت، إن "قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة القطرية الدوحة، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، الأحد.

وأفاد إنفانتينو، بأن "قطر تطورت كثيراً في مجال حماية حقوق العمال وأصبحت نموذجاً في التسامح والعمل الجماعي".

وأردف: "الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، وظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا"، في إشارة إلى بعض الانتقادات الغربية لقطر بخصوص ظروف العمال الأجانب.

واستطرد: "ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس (..) العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية".

وتابع: "لنتوقف عن النفاق لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم حقق في مجال حقوق العمال ما لم تحققه منظمات أخرى".

وأكّد إنفانتينو: "الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتني بالعمال ووضعيتهم، علينا أن نعتني بالأشخاص من ذوي الإعاقة وبجميع الأقليات، ما يكسبه العمال في دولة قطر يساعدهم على تأسيس عائلات في دولهم".

وشدّد إنفانتينو: "قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، على أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها".

وتعليقاً على قرار حظر المشروبات الكحولية في الملاعب، قال إنفانتينو: "دول عدة تمنع الكحول في الملاعب فلا داعي لسياسة الكيل بمكيالين".

وذكّر إنفانتينو: "كرئيس للفيفا عليّ التركيز على كرة القدم، لكن وجدت نفسي مرغماً على توضيح العديد من الأمور، اسمحوا للمشاركين في البطولة بالتركيز على كرة القدم وللجماهير بالاستمتاع في الحدث الذي لا يتكرر إلا كل 4 أعوام".

وأشار إنفانتينو إلى أن هذه النسخة من كأس العالم سوف تكون استثنائية بالنظر للبنية التحتية والملاعب، مشدداً على أنها "ستترك إرثاً كبيراً".

وأكد عأنّ الإرث الأكبر سيكون تعرُّف الغرب العالمَ العربي والإسلامي.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us