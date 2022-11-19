قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، السبت، إن "قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة القطرية الدوحة، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، الأحد.

وأفاد إنفانتينو، بأن "قطر تطورت كثيراً في مجال حماية حقوق العمال وأصبحت نموذجاً في التسامح والعمل الجماعي".

وأردف: "الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، وظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا"، في إشارة إلى بعض الانتقادات الغربية لقطر بخصوص ظروف العمال الأجانب.

واستطرد: "ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس (..) العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية".

وتابع: "لنتوقف عن النفاق لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم حقق في مجال حقوق العمال ما لم تحققه منظمات أخرى".

وأكّد إنفانتينو: "الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتني بالعمال ووضعيتهم، علينا أن نعتني بالأشخاص من ذوي الإعاقة وبجميع الأقليات، ما يكسبه العمال في دولة قطر يساعدهم على تأسيس عائلات في دولهم".

وشدّد إنفانتينو: "قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، على أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها".

وتعليقاً على قرار حظر المشروبات الكحولية في الملاعب، قال إنفانتينو: "دول عدة تمنع الكحول في الملاعب فلا داعي لسياسة الكيل بمكيالين".

وذكّر إنفانتينو: "كرئيس للفيفا عليّ التركيز على كرة القدم، لكن وجدت نفسي مرغماً على توضيح العديد من الأمور، اسمحوا للمشاركين في البطولة بالتركيز على كرة القدم وللجماهير بالاستمتاع في الحدث الذي لا يتكرر إلا كل 4 أعوام".

وأشار إنفانتينو إلى أن هذه النسخة من كأس العالم سوف تكون استثنائية بالنظر للبنية التحتية والملاعب، مشدداً على أنها "ستترك إرثاً كبيراً".

وأكد عأنّ الإرث الأكبر سيكون تعرُّف الغرب العالمَ العربي والإسلامي.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.