سياسة
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"لا يُصدَّق".. صحفي بريطاني يثير تفاعلاً بعد نشره فيديو لصوت الأذان في قطر
نشر الكاتب الرياضي في صحيفة "تايمز" هنري وينتر على حسابه الشخصي بموقع تويتر مقطعاً مصوراً من تدريبات منتخب بلاده بملعب الوكرة في قطر مع صوت الأذان، وعلّق عليه بالقول: "تدريب المنتخب الإنجليزي في الدوحة وسط صوت أذان الصلاة".
"لا يُصدَّق".. صحفي بريطاني يثير تفاعلاً بعد نشره فيديو لصوت الأذان في قطر
خاض المنتخب الإنجليزي أول تدريباته الاستعدادية لكأس العالم الأربعاء بعد وصوله إلى قطر مساء الثلاثاء / صورة: AFP
19 نوفمبر 2022

لقي مقطع فيديو نشره الصحفي البريطاني هنري وينتر لتدريبات منتخب بلاده وسماع صوت الأذان تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الكاتب الرياضي في صحيفة "تايمز" على حسابه الشخصي بموقع تويتر مقطعاً مصوراً من تدريبات منتخب بلاده بملعب الوكرة في قطر الأربعاء الماضي مع صوت الأذان، وعلّق عليه بالقول: "تدريب المنتخب الإنجليزي في الدوحة وسط صوت أذان الصلاة".

وحظي الفيديو الذي شاركه وينتر بتفاعل واسع من مدوّنين عرب وأجانب على موقع تويتر، وشاهده مئات الآلاف خلال أول يوم.

وتساءل أحد المتابعين عن هدف وينتر من نشر ذلك، وقال له: "لماذا ذكرت ذلك يا هنري؟"، ليردّ عليه وينتر: "لأن أخي إمام، والصوت مؤثر جداً".

كما شارك أحد المغردين الفيديو وعلّق عليه قائلاً: "هذا الهدف من أن كأس العالم يُلعب كل مرة في مكان مختلف كل 4 أعوام، لترى ثقافات مختلفة وعادات وتقاليد شعوب مختلفة".

والثلاثاء الماضي وصل منتخب إنجلترا إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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