سياسة
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بلغاريا توقف 5 مشتبهين على خلفية تفجير شارع استقلال في إسطنبول
أعلنت المتحدثة باسم المدعي العام البلغاري سيكا ميليفا توقيف 5 مشتبهين بتفجير إسطنبول، 3 يحملون الجنسية المولدوفية و2 من أصول عربية. وقالت إن توقيفهم نتيجة تعاون مثمر مع السلطات الأمنية التركية.
بلغاريا توقف 5 مشتبهين على خلفية تفجير شارع استقلال في إسطنبول
بالتعاون مع تركيا.. بلغاريا توقف 5 مشتبهين على خلفية تفجير شارع استقلال في إسطنبول / صورة: AA
19 نوفمبر 2022

أعلنت السلطات البلغارية السبت توقيف 5 مشتبهين بقضية التفجير الإرهابي بشارع استقلال بإسطنبول.

وأعلنت المتحدثة باسم المدعي العام البلغاري سيكا ميليفا توقيف 3 أشخاص يحملون الجنسية المولدوفية و2 من أصول عربية.

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء البلغارية إن توقيف المشتبهين الخمسة جاء نتيجة تعاون مثمر مع السلطات الأمنية التركية.

وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن المشتبهين الخمسة دخلوا بلغاريا بشكل غير قانوني بعد 3 أيام من التفجير.

وضمن الموقوفين الخمسة عمران عبد الرامي المساعد المقرب للإرهابي بلال حسان المطلوب بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي.

وأسفر التفجير الإرهابي الأحد عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

والاثنين أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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