سياسة
2 دقيقة قراءة
قطر تُجهز صالتين لمشجعي المونديال بالضفة الغربية وغزة
أعلنت قطر أنها جهّزت صالتين رياضيتين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، واحدة بغزة والأخرى بالضفة الغربية، بشاشات عرض كبيرة، لتمكين مشجعي كرة القدم من متابعة مباريات كأس العالم.
قطر تُجهز صالتين لمشجعي المونديال بالضفة الغربية وغزة
مواطن من قطاع غزة ييوزع وروداً في شارع عام ابتهاجاً باستضافة قطر مباريات كأس العالم 2022 / صورة: AA
19 نوفمبر 2022

جهّزت قطر صالتين رياضيتين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشاشات عرض كبيرة لتمكين مشجعي كرة القدم من متابعة مباريات كأس العالم.

وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تابعة لوزارة الخارجية القطرية) في بيان السبت: "وفّرنا مكانين في الأراضي الفلسطينية لعرض مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022".

وأضافت اللجنة أن تلك الخطوة تأتي من "منطلق حرص دولة قطر على توفير مساحات للمشجعين من الأشقاء الفلسطينيين لمتابعة مباريات البطولة".

وأوضحت أن المكان الأول يقع في "صالة سعد صايل وسط مدينة غزة إذ جرى تجهيزه بشكل كامل لاستقبال مشجعي كرة القدم، والمهتمين بالبطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي، والتي تُقام لأول مرة في دولة مسلمة".

وأردفت: "وفي الضفة الغربية، جرى تجهيز صالة عرض في قاعة أبسا الرياضية في مجمع رام الله الترويجي، لتستضيف المشجعين والمتابعين طوال فترة المونديال".

ولفتت أن الفاعليات سواء في غزة أو الضفة من المقرر أن "تشهد أنشطة مختلفة تشجيعاً ودعماً للمنتخب العنابي ولدولة قطر التي استعدت لاستضافة هذه البطولة ولاستقبال ملايين المشجعين على أرضها".

​​​​​​​وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us