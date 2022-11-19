جهّزت قطر صالتين رياضيتين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشاشات عرض كبيرة لتمكين مشجعي كرة القدم من متابعة مباريات كأس العالم.

وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تابعة لوزارة الخارجية القطرية) في بيان السبت: "وفّرنا مكانين في الأراضي الفلسطينية لعرض مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022".

وأضافت اللجنة أن تلك الخطوة تأتي من "منطلق حرص دولة قطر على توفير مساحات للمشجعين من الأشقاء الفلسطينيين لمتابعة مباريات البطولة".

وأوضحت أن المكان الأول يقع في "صالة سعد صايل وسط مدينة غزة إذ جرى تجهيزه بشكل كامل لاستقبال مشجعي كرة القدم، والمهتمين بالبطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي، والتي تُقام لأول مرة في دولة مسلمة".

وأردفت: "وفي الضفة الغربية، جرى تجهيز صالة عرض في قاعة أبسا الرياضية في مجمع رام الله الترويجي، لتستضيف المشجعين والمتابعين طوال فترة المونديال".

ولفتت أن الفاعليات سواء في غزة أو الضفة من المقرر أن "تشهد أنشطة مختلفة تشجيعاً ودعماً للمنتخب العنابي ولدولة قطر التي استعدت لاستضافة هذه البطولة ولاستقبال ملايين المشجعين على أرضها".

​​​​​​​وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.