كشفت مصادر دبلوماسية تركية عن دخول مجموعة من أتراك الأهيسكا كانوا يعيشون في خيرسون الأوكرانية، الأراضي الجورجية، تمهيداً لنقلهم إلى تركيا، وفق الأناضول.

وأفادت المصادر السبت بأنه بمبادرة وزارة الخارجية التركية والسفارة التركية لدى موسكو نُقِلت مؤخراً مجموعة من 84 شخصاً من أتراك الأهيسكا إلى روسيا.

وأوضحت أن 4 آخرين كانوا وصلوا إلى روسيا سابقاً التحقوا أيضاً بالمجموعة، موضحة أن 88 شخصاً من أتراك الأهيسكا دخلوا الأراضي الجورجية تمهيداً لنقلهم إلى تركيا.

ومن المنتظر أن تصل المجموعة إلى تركيا عبر معبر "سارب" الحدودي مع جورجيا خلال الساعات اللاحقة، إذ اتخذت السلطات المعنية جميع تحضيراتها من أجل دخلوهم البلاد واستضافتهم.

وكانت المصار ذاتها أفادت بأن 84 شخصاً من أتراك الأهيسكا غادروا خيرسون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى روسيا.

وأتراك أهيسكا كانوا يقيمون في منطقة تحمل اسمهم جنوب غربي جورجيا، ويبلغ تعدادهم أكثر من نصف مليون نسمة، إلا أن الحكومة السوفيتية نفتهم في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1944، إلى قرغيزيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأوكرانيا وسيبيريا.

ويُقدّر عدد أتراك الأهيسكا الذين يعيشون خارج موطنهم الأصلي بـ500 ألف، يعيش منهم 20 ألفاً في الولايات المتحدة.