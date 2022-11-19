سياسة
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ماسك يستطلع آراء مستخدمي تويتر حول إعادة حساب ترمب.. كيف كانت النتيجة؟
أطلق إيلون ماسك الجمعة استطلاعاً مدته 24 ساعة على تويتر لاتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. وصوّت في الاستطلاع 10 ملايين حساب، فكيف كانت النتيجة؟
ماسك يستطلع آراء مستخدمي تويتر حول إعادة حساب ترمب.. كيف كانت النتيجة؟
ماسك يستطلع آراء مستخدمي تويتر حول إعادة حساب ترمب / صورة: AA
19 نوفمبر 2022

صوّت أكثر من 10 ملايين حساب على تويتر السبت في استطلاع أطلقه إيلون ماسك الجمعة لمدة 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وبلغت نسبة المؤيدين للقرار 52%.

وقبل أقل من 11 ساعة على انتهاء مهلة التصويت كانت نسبة التصويت بـ"لا" تبلغ 47,7%.

وأطلق ماسك الاستطلاع مساء الجمعة بعد ساعات من إعادة المالك الجديد لمنصة تويتر حسابات أخرى معلّقة أيضاً، باسم حرية التعبير.

وغرّد الملياردير صباح السبت: "من الرائع أن نراقب هذا الاستطلاع!"، مرحّباً بمعدل التصويت خلال الليل، والذي بلغ مليون صوت في الساعة.

وحُظر حساب ترمب على تويتر بعد يومين من اجتياح أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 إبان تصديق أعضاء الكونغرس على فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

ورغم عدم وجود ضمانات بأن ينصاع ماسك لنتيجة التصويت، كتب الرجل الأغنى في العالم في تغريدة لاحقة العبارة اللاتينية: "Vox Populi, Vox Dei" ("صوت الشعب هو صوت الله").

وكان ترمب مستخدماً نهماً لتويتر ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق نيته عدم العودة إلى تويتر مفضلاً الاستمرار في النشاط على شبكته الخاصة "تروث سوشل" التي أطلقها بعد استبعاده من تويتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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