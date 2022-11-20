سياسة
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"وقت الحساب".. مقاتلات تركية تستهدف معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأحد، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق. كما نشرت الوزارة، المشاهد الأولى للغارات الجوية وعلقت عليها :" إصابات مباشرة لأوكار الإرهابيين وتدميرها".
"وقت الحساب".. مقاتلات تركية تستهدف معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق
مقاتلات تركية تستهدف معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق / صورة: msb
20 نوفمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأحد، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وكتبت الوزارة على حسابها في موقع تويتر "دقّت ساعة الحساب! سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة".

كما نشرت الوزارة، المشاهد الأولى للغارات الجوية وعلقت عليها :" إصابات مباشرة لأوكار الإرهابيين وتدميرها".

يأتي ذلك عقب نحو أسبوع من التفجير الإرهابي بشارع استقلال في إسطنبول، الأحد الماضي، والذي أودى بحياة 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

والاثنين الفائت، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي.​​​​​​​

وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.​​​​​​​​​​​​​​

والثلاثاء الماضي، شدّدت وزارة الدفاع التركية، على أن الإرهابيين المسؤولين عن تفجير إسطنبول، سيدفعون ثمن فعلتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين الذين لم يجرؤوا على الوقوف أمام القوات التركية في شمالي سوريا والعراق، أظهروا للعالم مرات عديدة مدى دناءتهم باستهدافهم المدنيين.

وأكّدت الوزارة أن الذين استهدفوا المدنيين الأبرياء في تقسيم بأبشع الطرق الإرهابية سيدفعون الثمن، وسيجري محوهم من هذا البلد والمنطقة.

مصدر:TRT عربي
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