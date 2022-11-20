أعلنت وزارة الدفاع التركية شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد.

وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينصّ على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

ونشرت وزارة الدفاع تنشر لقطات لقصف مواقع التنظيمات الإرهابية، وقالت: "يجري سحق حاضنات الإرهاب بإصابات دقيقة". وقالت في تغريدة أخرى: "دقّت ساعة الحساب! سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة".

وحسب البيان، تهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "PKK\KCK\YPD" وغيرها.

واستهدفت العملية مناطق في شمالي سوريا والعراق يستخدمها الإرهابيون قواعد لاستهداف تركيا.

يأتي ذلك عقب نحو أسبوع من التفجير الإرهابي بشارع استقلال في إسطنبول، الأحد الماضي، والذي أودى بحياة 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

والاثنين الفائت، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت خلال التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي.​​​​​​​

وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.​​​​​​​​​​​​​​

والثلاثاء الماضي، شدّدت وزارة الدفاع التركية، على أن الإرهابيين المسؤولين عن تفجير إسطنبول، سيدفعون ثمن فعلتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين الذين لم يجرؤوا على الوقوف أمام القوات التركية في شمالي سوريا والعراق، أظهروا للعالم مرات عديدة مدى دناءتهم باستهدافهم المدنيين.

وأكّدت الوزارة أن الذين استهدفوا المدنيين الأبرياء في تقسيم بأبشع الطرق الإرهابية سيدفعون الثمن، وسيجري محوهم من هذا البلد والمنطقة.