سياسة
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بدعوة من أمير قطر.. أردوغان يغادر تركيا للمشاركة في افتتاح كأس العالم 2022
غادر الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إلى الدوحة، للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
بدعوة من أمير قطر.. أردوغان يغادر تركيا للمشاركة في افتتاح كأس العالم 2022
يتوجه الرئيس أردوغان اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في افتتاح كأس العالم / صورة: AA
20 نوفمبر 2022

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إسطنبول إلى العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأقلعت طائرة الرئيس أردوغان من مطار أتاتورك في تمام الساعة 12.20 (3 ت.غ).

وكان في وداع أردوغان بالمطار، نائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس حزب العدالة والتنمية لفرع إسطنبول عثمان نوري قبق تبه، ومسؤولون.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته السيدة أمينة، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والخزانة والمالية نور الدين نباتي.

كما يرافقه، رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وفي وقت سابق، نشرت دائرة الاتصال التركية بياناً قالت فيه إن "الرئيس أردوغان سيتوجه اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة".

وأعلنت قطر السبت أن أمير البلاد سيفتتح الأحد بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022"، في استاد البيت.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يُقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة، إن "قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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