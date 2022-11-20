سياسة
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"كوب 27".. الدول المشاركة توافق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.
"كوب 27".. الدول المشاركة توافق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار
"كوب 27".. الدول المشاركة توافق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار / Others
20 نوفمبر 2022

اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر صباح الأحد على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية.

وبعد مفاوضات شابها التوتر استمرت طوال الليل، وافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.

لكنها أطلقت عديداً من القرارات الأكثر إثارة للجدل بشأن الصندوق في العام المقبل عندما تقدم "لجنة انتقالية" للدول توصيات لاعتمادها بعد ذلك في قمة المناخ "كوب 28" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وستغطي هذه التوصيات "تحديد مصادر التمويل وتوسيعها" في إشارة إلى السؤال الشائك حول أي البلدان التي ينبغي أن تساهم في الصندوق الجديد.

سيطرت دعوات الدول النامية إلى مثل هذا الصندوق على المؤتمر المستمر منذ أسبوعين، مما أدّى إلى تمديد المحادثات إلى ما بعد موعد الانتهاء الذي كان مقرراً يوم الجمعة.

وعقب الموافقة على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، دعت سويسرا إلى تعليق المحادثات لمدة 30 دقيقة من أجل إتاحة الوقت لدراسة النص الجديد للاتفاق الشامل، وتحديداً الصيغة المتعلقة بالجهود الوطنية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حسبما أفاد المندوب السويسري.

وكان المفاوضون أعربوا في وقت سابق عن قلقهم بشأن التغييرات التي يجري التفاوض بشأنها وإزاء صياغتها في وقت متأخر جداً من العملية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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