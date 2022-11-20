سياسة
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مونديال 2022.. منتخب فرنسا في مأزق بعد انسحاب كريم بنزيما بسبب الإصابة
أعلن منتخب الديوك الفرنسية في وقت متأخر السبت عن انسحاب مهاجمها المخضرم كريم بنزيما من مونديال قطر 2022 لإصابة بفخذه. وكان هداف ريال مدريد (34 عاماً) يعاني من الاصابة منذ فترة وخاض أقل من نصف ساعة في المباريات الست الأخيرة لناديه قبل كأس العالم.
مونديال 2022.. منتخب فرنسا في مأزق بعد انسحاب كريم بنزيما بسبب الإصابة
مهاجم منتخب فرنسا وهداف نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما / صورة: AFP
20 نوفمبر 2022

تعرّضت محاولة فرنسا للدفاع عن لقبها في كأس العالم لكرة القدم لصفعة موجعة مع إعلان انسحاب مهاجمها المخضرم كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم، من مونديال قطر 2022، في وقت متأخر السبت لإصابة بفخذه.

وكان هداف ريال مدريد البالغ 34 عاماً يعاني من الاصابة منذ فترة وخاض أقل من نصف ساعة في المباريات الست الأخيرة لناديه قبل كأس العالم.

شارك السبت للمرة الاولى في تمارين فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018، لكنه أُجبر على الخروج من ملعب السد للخضوع لفحوص طبية.

وقال الاتحاد الفرنسي في وقت لاحق ان الاصابة "تتطلب فترة للتعافي تصل إلى ثلاثة أسابيع"، ليفقد حظوظه بالمشاركة في المونديال الذي ينطلق الأحد ويمتد حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكتب اللاعب في حسابه على إنستغرام: "لم استسلم في حياتي أبداً، لكن الليلة يجب أن أفكّر في الفريق كما فعلت دوماً. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيد".

ونقل الاتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشامب: "أنا حزين جداً لكريم الذي كان كأس العالم هدفاً مهماً بالنسبة إليه".

وتابع "رغم الضربة الكبيرة الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة بتشكيلتي. سنفعل كل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا".

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها الثلاثاء ضد أستراليا في نسخة قطر 2022.

ويغيب عدة نجوم من منتخب الديوك بسبب الاصابات مثل بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو.

وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإصابة بفخذه، شارك السبت في التمارين الجماعية للمرة الاولى منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الاثنين الماضي.

ولم يلعب بنزيما سوى نصف ساعة أمام سلتيك غلاسكو الاسكتلندي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الأخيرة في 19 أكتوبر في الدوري الاسباني.

بعد ثلاثة أيام، تحدث النادي المدريدي عن "إجهاد عضلي في عضلات الفخذ في الساق اليسرى" بشأن المهاجم الذي كان توج للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة في اللقاء التالي.

وبرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب مهاجمه، قائلاً "أفضّل خسارة (الكرواتي لوكا) مودريتش أو بنزيما لمباراة بدلاً من شهر"، معتقداً أن مكوث الفرنسي في العيادة الطبيّة لن يدوم كثيراً، قبل أن تتبدل كلماته في نهاية أكتوبر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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