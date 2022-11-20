قال إيلون ماسك مالك شركة تويتر إن أغلبية ضئيلة من مستخدمي تويتر أيدوا، في استطلاع للرأي، إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي حُظر من استخدام موقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامات بالتحريض على العنف.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نظمه ماسك وشارك فيه نحو 15 مليون من مستخدمي تويتر أن 51.8 في المئة وافقوا على إعادة تفعيل حساب ترمب.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر "الناس قالوا كلمتهم. ترمب سيعود".

وكانت إدارة "تويتر" إلى جانب منصات إلكترونية أخرى، قررت حظر حساب ترمب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021.

من جهته قال ترمب إنه ليس مهتماً بالعودة إلى تويتر وقال إنه سيظل يستخدم منصته الجديدة تروث سوشيال وهو التطبيق الذي طورته شركته للإعلام والتكنولوجيا المعروفة باسم ترمب ميديا أند تكنولوجي. وأوضح أن المنصة لديها تفاعل من المستخدمين أفضل من تويتر وتؤدي "بشكل جيد للغاية".