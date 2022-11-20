تفتتح دولة قطر اليوم الأحد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتكون هي الأولى التي تُنظّم في بلد عربي ومسلم، إذ تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني سيفتتح بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022" في استاد البيت، "بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة".

وأعلنت الدوحة واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، وصولهم إلى جاهزية في جميع النواحي، وأن جميع المجالات في قطر جاهزة لاستضافة المونديال.

واستطاعت قطر إنجاز ما لم يكن يتوقعه أحد عندما فازت بشرف استضافة كأس العالم في 2010، ووضعت اللمسات الأخيرة، وأصبحت جاهزة لاستضافة بطولة تاريخية بفضل العمل الدؤوب وتضافر الجهود طوال 12 عاماً.

كما شهدت العاصمة القطرية الدوحة، السبت، افتتاح مهرجان "فيفا" للمشجعين في حديقة البدع وعلى كورنيش الدوحة رسمياً بحضور جماهيري غفير، إلى جانب بعض نجوم كرة القدم.

والسبت، اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو منتقدي قطر بالنفاق، وأكد "ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا إلى الشعوب قبل إعطاء الدروس".

وأضاف إنفانتينو: "الجميع في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم"، مؤكداً أن هذه النسخة "ستكون الأفضل في التاريخ (...) فخور بكل من عمل جاهداً على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي".

ورغم حملات التشويه الممنهجة من دول أوروبية وغيرها ضد قطر واستضافتها لكأس العالم، فإن أصواتاً أوروبية أخرى خرجت تدعو إلى احترام شعب قطر وعاداته.

وتوافد على الدوحة مئات الآلاف من المشجعين من مختلف البلدان لحضور الحدث العالمي، في وقت سيكون فيه مئات الملايين حول العالم على موعد اليوم مع مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

وخارج قطر، أعلنت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر "تطوير أكثرَ من 10 مناطق للمُشجِّعين من اللاجئين والنازحين في ثماني دول مُختلفة، بهدف مُشاركتِهم الفرحة لمُشاهدة بطولة كأس العالم التي تنطلق فاعلياتها الأحد".