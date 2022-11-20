سياسة
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مصرع 12 شخصاً وإصابة 30 في حادثة تصادم شرقي مصر
لقي 12 شخصاً حتفهم، وأصيب 30 آخرون، في حادثة تصادم حافلة بسيارة نقل بطريق رأس غارب-الغردقة الساحلي على البحر الأحمر في حصيلة أولية.
مصرع 12 شخصاً وإصابة 30 في حادثة تصادم شرقي مصر
مصرع 12 شخصا وإصابة 30 في حادثة تصادم شرقي مصر / صورة: إعلام مصري / إعلام مصري محلي
20 نوفمبر 2022

لقى 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون الأحد في حادثة تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل ثقيل شرقي مصر، وفق حصيلة أولية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، بتصادم حافلة ركاب لم تذكر عددهم، بسيارة نقل ثقيل بطريق الزعفرانة-غارب، شرقي البلاد.

وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وفق المصادر ذاتها.

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن عدد الضحايا أو سبب الحادثة، حتى الساعة 08:20 ت.غ.

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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