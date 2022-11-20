نشرت الرئاسة التركية، الأحد، مشاهد إعطاء الرئيس رجب طيب أردوغان أمر تنفيذ عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد أهداف إرهابية شمالي العراق وسوريا.

وجاء أمر أردوغان خلال رحلة عودته من إندونيسيا إلى البلاد بعد المشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ويظهر في مقطع الفيديو وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وهو يُقدّم إحاطة للرئيس أردوغان حول العملية على متن الطائرة.

وبناء على المعلومات التي قدّمها الوزير أقار، أعطى أردوغان أمر تنفيذ العملية.

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينصّ على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وحسب البيان، تهدف العملية إلى ضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "PKK\KCK\YPG" وغيرها.

واستهدفت العملية مناطق في شمالي سوريا والعراق يستخدمها الإرهابيون قواعد لاستهداف تركيا.